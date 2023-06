21 februari 1944 – Dick ‘Doede’ redt een Amerikaanse piloot

Verhalen uit het verleden: vliegtuigcrashes in Volendam

Het neerstorten van een vliegtuig is geen alledaagse gebeurtenis. Tijdens (en vlak na) de oorlog gebeurde dit echter meerdere keren in en rondom Volendam. De verhalen die zijn ontstaan naar aanleiding van deze crashes hebben iets weg van spannende thrillers. Aanvallen, heldendaden, verzet en ongelukken; dit alles komt voor in deze waargebeurde verhalen. In het eerste verhaal van deze serie staat het bijzondere verhaal van Floyd Stegall en Dick Veerman ‘Doede’ centraal.

Door: Jos de Boer

Mankement leidt tot noodlanding

Van 20 tot 25 februari 1944 voerden de geallieerden een reeks bombardementen uit op de Duitse luchtvaartindustrie. Tijdens deze operatie, die bekend staat als ‘Big Week’, werden er aanvallen uitgevoerd op fabrieken en andere strategische doelwitten. De destijds 22-jarige Amerikaan Floyd M. Stegall vloog op de 21ste mee met een formatie bommenwerpers in zijn jachtvliegtuig, een Republic P-47D ‘Thunderbolt’. Zijn missie was om de slomere vliegtuigen te beschermen tegen mogelijke aanvallen van Duitse jachtvliegtuigen.

Het bombardement verliep succesvol. Op de terugweg kampte Stegall’s vliegtuig echter met een probleem. Zijn toestel was uitgerust met een experimentele propeller. Deze stopte met functioneren, waardoor Stegall niet door kon vliegen naar het veilige Engeland. Toen zijn jager onder het wolkendek vandaan zweefde, bleek hij boven het IJsselmeer te vliegen. Zijn plan was om deze te ‘ditchen’ (laten landen in het water) vlakbij de kant, maar zijn vliegtuig had nog te veel vaart. Hij zweefde over Edam heen en crashte vervolgens nabij het tegenwoordige erf van boer Beets. De piloot maakte na deze buiklanding dat hij snel weg kwam, want hij was zich bewust dat de Duitsers onderweg zouden zijn. Hij rende naar de boerderij toe die hij in de verte zag.

Dick Veeman (Doede), toen 21 jaar oud, fietste op het Edammerpadje toen hij het gecrashte vliegtuig in het weiland zag. Hij haastte zich richting de boerderij, waar hij in een schuur twee boerenjongens vond die de Amerikaanse piloot aan het bedekken waren met hooi. Dick bood aan om de piloot te voorzien van een andere schuilplaats. De Duitsers die vanuit Edam onderweg waren zouden hem namelijk snel vinden op deze plek. Stegall nam afscheid van zijn vliegenierspak en trok Dick’s overall aan. De Volendammer, met de vermomde Amerikaan achterop zijn fiets, spoedde zich richting de boerderij van zijn vader.

Verzet ingeschakeld

Meerdere Verzetsleden en overige lokale vertrouwelingen werden gevraagd om hulp. Jaap Zwarthoed (Japie Jennootje) werd ingeschakeld omdat hij Engels sprak. Hij vertelde de Amerikaan hoe ze hem via de zogenaamde ‘Comet Line’ terug naar Engeland konden krijgen. Dit was een veelgebruikte vluchtroute, die piloten via Frankrijk en het neutrale Spanje naar de Britse rots van Gibraltar kon brengen. Volendammer verzetsleden besloten ’s nachts om de neergestorte ‘Thunderbolt’ in brand te steken. Dit was gebruikelijk, om te voorkomen dat de Duitsers het toestel zouden kunnen bestuderen. Volgens de overlevering zorgde de brand ervoor dat de .50 munitie, die nog aanwezig was in de vleugels van het toestel, alle kanten op vloog. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond.

Stegall verbleef een aantal dagen bij de familie Molenaar in het ‘Proveniershuis’, vlakbij de R.K. Nicolaaskerk in Edam. De Amerikaan sprak en verstond uiteraard geen Nederlands, dus werd hij voorzien van een vals identiteitsbewijs waarop stond dat hij doof en stom was. Kort hierna werd Stegall naar Purmerend overgebracht achterop de fiets van de destijds zestienjarige Frieda Molenaar. De opeenvolgende maanden werd hij door verzetsleden in het hele land geholpen en verplaatst. Nadat hij door heel Nederland vervoerd was, kwam hij in het najaar van 1944 samen met een andere piloot aan in België. Nadat ze ternauwernood ontkomen waren aan een Duitse inval bij een schuilplaats, werden ze in veiligheid gebracht. Ze passeerden de frontlinie en liepen het veilige gebied in dat toen bevrijd was door de geallieerden.

Na de oorlog

Direct na de oorlog stuurde Dick een brief en foto’s naar Stegall. Een foto van twee van Dick’s zusters was het enige aandenken aan de crash dat bewaard was gebleven nadat de kelder van de piloot was overstroomd. In 1992 bezocht Floyd Stegall Volendam. Hij vroeg bij het Volendammer museum of men de vrouwen op de foto’s herkende. Dit bleek het geval te zijn. De piloot werd naar de winkel van Dick ‘Doede’ in de Conijnstraat gebracht. Hier werden de Amerikaan en Volendammer, die elkaar noodlottig troffen tijdens de oorlog, herenigd.

Binnenkort de volgende vliegtuigcrash in deze bijzondere miniserie.

Hereniging Floyd Stegall en Dick Veerman (Doede) in 1992.