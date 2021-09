Verhuisdozen kopen voor je verhuizing naar Volendam?

Het is bijna zover. De verhuisdatum komt dichterbij en binnenkort woon jij met je gezin in het prachtige Volendam. Iedere dag wakker worden met uitzicht over de dijk en ’s middags naar de markt voor een verse paling. Maar terwijl je enerzijds wegdroomt bij deze fijne vooruitzichten, zit je ondertussen nog in de hectiek van de verhuizing. Je weet niet waar je al je spullen moet laten en hoe je die het meest efficiënt inpakt.

Haal voor een zorgeloze verhuizing een stapel stevige verhuisdozen in huis. Deze dozen zijn niet zomaar bedoeld voor een verhuizing, omdat je gemakkelijk al je spullen erin opbergt en ze veilig op elkaar stapelt zonder dat de dozen dreigen om te vallen. Lees in deze blog over de voordelen van verhuisdozen.



De voordelen van verhuisdozen

Hoewel je aanvankelijk zoveel mogelijk tassen en dozen wilt gebruiken die je al in huis had, merk je dat de eerste scheuren in de dozen komen en je de tassen niet goed kunt stapelen. Dan toch maar verhuisdozen kopen? Dat lijkt mij een handige investering. Met het gebruiken van goede verhuisdozen kun je je spullen veilig inpakken en weet je dat ze heel de overkant bereiken. Want welke voordelen heb je met het gebruiken van verhuisdozen?



• In de eerste plaats zijn de verhuisdozen super stevig. Met dubbel golf karton en een extra stevige bodem kun je de dozen tot de nok toe vullen en zwaar beladen. Je hoeft niet bang te zijn dat de bodem doorzakt of dat de handgrepen scheuren.

• Met het opstapelen zorg je voor een stevige muur van verhuisdozen. Ze zijn recht en van dezelfde afmetingen, dus voor de verhuizing geef je ze een mooie plek in de hoek en tijdens de verhuizing organiseer je ze eenvoudig in de wagen.

• De verhuisdozen zijn in een paar tellen gebruiksklaar. In één beweging transformeer je het stuk karton tot een stevige doos. De vouwranden helpen je en in een mum van tijd pak je de verhuisdozen in.

• De vouwranden zorgen er ook voor dat je de een stevige bodem creëert en dat je de bovenkant eenvoudig dichtmaakt. Je hebt geen plakband om het karton bij elkaar te houden of de bodem te verstevigen.



Voor diverse spullen en accessoires bestel je de juiste verhuisdozen. Grote waar doe je efficiënt in een XL verhuisdoos en andere spullen passen in de gewone verhuisdoos. Wil je je boeken goed ordenen, dan kun je die in de daarvoor gemaakte boekendozen doen. En met extra materiaal zoals inpakpapier kun je je spullen veilig inpakken en beschermen tegen stoten.



Zorgeloos verhuizen? Koop stevige verhuisdozen

Wil je goed voorbereid de verhuizing ingaan en zorgen dat jij en je spullen veilig in Volendam aankomen? Bepaal de hoeveelheid verhuisdozen die je nodig hebt en haal ze in huis voor een zorgeloze verhuizing. Je profiteert dan van de gemakken die de stevige en stabiele verhuisdozen met zich meebrengen en je hoeft niet bang te zijn dat accessoires onderweg zullen sneuvelen. Veel beter toch dan al die big shoppers en supermarktdozen?