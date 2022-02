Verkoopster/styliste

gezocht (Zaanstad)

Realiseer jij graag samen met onze klanten hun droomwoning?

Heb jij ervaring met woninginrichting? Ben jij 4 dagen beschikbaar?

Kun jij zelfstandig werken en ben jij een commercieel talent? Dan zoeken wij jou!

Functieomschrijving verkoopster/styliste

Als verkoopster/styliste ben je werkzaam in onze winkel in Wormerveer. Jij helpt klanten in onze showroom met vragen over vloeren, gordijnen, verf, raamdecoratie of geeft advies voor een compleet nieuw interieur. Jij maakt offertes op, verkoopt onze producten en bent verantwoordelijk voor alles daar omheen.

Jij;

● Bent een talent die verschillende ballen hoog kan houden, zoekt

afwisseling en hebt ervaring in de branche

● Hebt bij voorkeur een afgeronde MBO opleiding niveau 4

● Helpt klanten met advies geven

● Bedenkt creatieve oplossingen

● Hebt passie voor het vak

Verder ben jij;

● Enthousiast

● Klantvriendelijk

● Commercieel

● Representatief

● Advies gericht

● Communicatief sterk

● Gek van woninginrichting

Ben jij die geweldige verkoopster/styliste

die wij zoeken? Solliciteer dan snel

via zaanstad@woninginrichting-aanhuis.nl

of bel naar 075-6531190 voor meer informatie.

