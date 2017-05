Verkopers zakelijke energie: ‘Onze bedoeling is oplossing te zoeken’





Naar aanleiding van het artikel van 12 april in de Nivo, waarin werd aangegeven dat meerdere plaatselijke ondernemers zich 'misleid voelen' omtrent de 'aan-huis-verkoop' van zakelijke energie, wilden de heer Fons Spooren, commercieel manager en Chester Kamerling, verkoper namens (voorheen) Inhoofdzaak en tegenwoordig Top Selectief, reageren in een gesprek met de Nivo.

In dat gesprek is een aantal vragen gesteld aan betreffende personen. Spooren: ,,Het is onze bedoeling om een oplossing te zoeken. We maken een algemene mail, die de Nivo naar al deze ondernemers kan sturen, zodat zij contact kunnen zoeken met Chester en de klantenservice. Zodat als mensen een gevoel van onduidelijkheid hebben, ze het met onze mensen kunnen delen. Indien klanten klachten hebben dan kunnen zij zich wenden tot bezwaar@inhoofdzaak.nl, dan wordt voor een oplossing gezorgd.” De Nivo zal de afwikkeling hiervan nauwlettend volgen.

Deze week is de kwestie met Inhoofdzaak voor Tilly Veerman, die op 12 april haar verhaal deed in de Nivo, na bemiddeling door een advocaat van De Vos & Partners opgelost.