,,Wat doen die stoplichten daar?’’ Verplaatsing bouwterrein nieuwe persleiding Volendam Een opvallend project langs de Zeddeweg, ter hoogte van de verkeerslichten, heeft de aandacht getrokken van bewoners en voorbijgangers. Deze werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de nieuwe Persleiding Volendam, een belangrijke infrastructuurverbetering in het rioolsysteem van ons dorp. Persvoorlichter en werkvoorbereider van Van den Heuvel Infrastructuur Jack Bond legt uit wat deze werkzaamheden precies omvatten. Door: Kevin de Boer Momenteel nadert 'fase 1' bijna voltooiing. Deze fase omvat het traject vanaf het Rioolgemaal langs de Torenvalkstraat tot aan het basketbalveldje tegenover Basisschool De Springplank. De boringen zijn voltooid en moeten alleen nog worden gekoppeld ter hoogte van de zendmast bij de Dijkgraaf Poschlaan en ter hoogte van het bouwterrein bij de Tjalk. Na het afronden van de koppelingen zal het terrein worden hersteld, waardoor er na verloop van tijd niets meer te zien zal zijn van de uitgevoerde werkzaamheden. De voorbereidingen voor 'fase 2' zijn onlangs gestart. Voor deze fase wordt het bouwterrein verplaatst van de Tjalk naar de waterberging. Deze fase omvat het traject van het basketbalveldje tegenover Basisschool De Springplank tot aan het einde van het pad van de molen naar Van der Valk (de Achterdichting). Hier zullen de buisdelen opnieuw worden gelast tot één lange buis. Om toegang te krijgen tot dit bouwterrein is de bestaande inrit vanaf de N517 Zeddeweg versterkt en voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI), zodat vrachtwagens veilig kunnen afslaan. De VRI blijft staan tot de herfst en zal in het voorjaar, voorafgaand aan de start van fase 2, opnieuw worden geplaatst. De uitvoering van fase 2 zal naar verwachting aanvangen vanaf maart / april 2024. Jack: ,,Het boomschors gebruiken we als fundering voor ons bouwterrein. Boomschors is veel lichter dan het traditionele zand en steenkorrel. De slappe veengrond onder het bouwterrein, karakteristiek voor deze omgeving, zou meteen verzakken als we zand en steenkorrel zouden gebruiken."

Het Rioolgemaal Volendam, gelegen langs de Torenvalkstraat, is de verzamelplek voor al het rioolwater uit Volendam. Vanuit hier wordt het rioolwater via een grote buis vervoerd naar de rioolwaterzuivering Katwoude, net voorbij Van der Valk. Deze leiding, bekend als de 'Persleiding Volendam', nadert echter het einde van zijn levensduur. Om deze reden heeft het waterschap HHNK, als eigenaar van de persleiding, Van den Heuvel de opdracht gegeven om een gloednieuwe Persleiding Volendam aan te leggen. ,,Opvallend aan dit project is de toepassing van een moderne boortechniek, genaamd 'Horizontal Directional Drilling' (HDD). Hiermee kunnen we aanzienlijk grotere afstanden in één keer aanleggen, zonder wegen en andere infrastructuur te verstoren'', legt Jack uit. Traditioneel zou men een sleuf graven met een graafmachine, waarin de buis wordt gelegd en vervolgens de sleuf weer wordt dichtgemaakt. Met HDD worden alleen aan het begin en het einde van de leiding korte sleuven gegraven. De boormachine, die aan het begin staat, boort een tunnel naar de sleuf aan de andere kant. De leiding wordt klaargelegd voor de tunnel, en wordt door de boormachine teruggetrokken door deze tunnel. Het voorbereiden van de leiding is een complexe klus vanwege de omvang en het gewicht van de leiding, waarvoor groot materieel en veel ruimte nodig zijn om deze op de juiste plek te krijgen.

Het tracé van de nieuwe persleiding wordt aangegeven door een rode lijn op de tekening. De route begint bij het Rioolgemaal langs de Torenvalkstraat en loopt langs de zendmast bij de Dijkgraaf Poschlaan, om Volendam heen. Ter hoogte van de Tjalk gaat het tracé onder het Siem Lutpark door naar de andere kant van Volendam, bij de waterberging. Vanaf daar wordt de leiding onder de N517 Zeddeweg geboord tot vlakbij Van der Valk. Uiteindelijk zal de leiding ook worden aangesloten op de rioolwaterzuivering Katwoude. De totale lengte van de persleiding bedraagt ruim 4 kilometer, waarbij ongeveer 1/3 van de lengte een binnendiameter van 60 cm heeft en 2/3 een binnendiameter van 90 cm. Deze grotere diameter biedt de mogelijkheid om in de toekomst meer leidingen aan deze persleiding te koppelen. De boringen worden gemaakt met leidingen van kunststof (polyethyleen, PE). Hierbij worden buizen van elk 20 meter aan elkaar gelast tot één lange buis, met behulp van thermolassen. Deze lasmethode zorgt voor een zeer sterke verbinding, zelfs sterker dan de leidingdelen zelf. De koppelingen tussen de boringen worden gemaakt met korte leidingstukken van Nodulair Gietijzer. Op deze leidingdelen is ook ruimte voor het aansluiten van toekomstige leidingen, zoals die van de geplande wijk De Lange Weeren. Het tracé van de nieuwe persleiding wordt aangegeven door een rode lijn op de tekening.

