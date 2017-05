Versierfiets nu in lentetooi opgetuigd

Al vele jaren wordt de versierfiets op creatieve wijze opgemaakt in Edam. Op de brug tussen de Prinsenstraat en de Spuistraat (in het verlengde van de Dam), trekt de versierfiets veel bekijks.

Elk seizoen is er weer een andere fraaie versiering met de fiets, die veelvuldig door de toeristen gefotografeerd wordt. Nu staat er een fleurige tandem te pronken op de brug in het centrum van Edam.

De versiering is heel kleurig met lentebloemen. De Lente-Tandem ziet er heel mooi en kleurrijk uit. Zo blijft de versierfiets een toeristische attractie.