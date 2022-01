Versterk de sfeer in jouw woning met deze raamdecoratie

Hoe breng je sfeer in een woning? Met een mooie hoekbank, vazen met hangplanten of een grote eettafel? Dit zijn allemaal uitstekende opties maar heb je al gedacht aan nieuwe raamdecoratie in huis? Bij de inrichting van je woning hoort ook de bekleding van de ramen. Zodra je de gordijnen sluit verandert de sfeer in huis. Op deze pagina bekijken we het type raamdecoratie dat misschien wel de meeste impact heeft op de omgeving; jaloezieën. En niet zomaar een set jaloezieën, van hout én elektrisch bedienbaar. Wat er allemaal mogelijk is lees je op deze pagina.

Parnercontent

Jaloezieën om jaloers van te worden

Het woord ‘jaloezie’ is duidelijk aanwezig in jaloezieën. Dit heeft niets te maken met de buren die jaloers zijn op jouw nieuwe raamdecoratie, het woord is ontleend uit de tijd van harems. Luiken met smalle stroken zorgde voor wat privacy en konden jaloerse blikken buiten houden. Later zou een timmerman het concept verder uitwerken met houten jaloezieën voorzien van latten die eenvoudig verstelbaar waren. Nu zijn er variaties van aluminum en kunststof te koop, de mooiste jaloezieën blijven echter van hout. Bamboe is een uitstekend materiaal omdat het licht van gewicht en tegelijkertijd heel sterk is.



Licht brengt sfeer in de ruimte

Als je een interieur gaat inrichten dan let je op zaken als oppervlak, indeling, kleurgebruik en materialen. Zo creëer je een balans tussen de verschillende elementen in de kamer. Je zult vast wel gemerkt hebben dat een ruimte er overdag met zonlicht anders uitziet dan in de avond met kunstlicht. Verlichting werkt enorm sfeerverhogend en met jaloezieën heb je optimale controle over het invallend licht. Je kunt een ruimte egaal verlichten of je laat strategisch lichtstroken doorschijnen. Naar boven, naar beneden, helemaal open of juist gesloten; je transformeert er iedere ruimte mee.



Koordjes zijn verleden tijd

Die timmerman die de moderne jaloezie heeft ontworpen bedacht een systeem met koordjes. Heel vernuftig maar niet altijd even praktisch in gebruik. De technologie heeft niet stilgestaan en nu kunnen we genieten van elektrische houten jaloezieën die je op afstand kunt bedienen. Zo kun je op ieder moment van de dag voor de perfecte sfeer in huis zorgen. Als je rustig op de bank zit te lezen, of als je werkt aan tafel. Met de optie om de raamdecoratie op ieder moment anders in te stellen zul je ook meer gebruik gaan maken van alle opties die jaloezieën je bieden. We kiezen daarbij voor authentieke houten latten omdat je zo een natuurlijke sfeer in huis haalt. Ook bij andere kleuren dan hout zie je nog steeds een bijzondere nerf wat extra textuur aan de raamdecoratie geeft.



Hoe werken elektrische houten jaloezieën?

Het lijkt wellicht ingewikkeld om jaloezieën te automatiseren. Deze raamdecoratie gaat namelijk niet alleen omhoog en omlaag, de latten moeten ook kunnen draaien. Op de website van PoweredBlinds zie je precies hoe dit in zijn werk gaat. Met een kleine motor kun je de raamdecoratie bedienen, het lijkt wel magie! In feite is het innovatieve technologie met diverse uitbreidingsmogelijkheden. Je kunt zo de raamdecoratie integreren met je smart home, net zoals je met houten jaloezieën de raamdecoratie integreert met de rest van je interieur.