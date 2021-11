Vervroegd met pensioen en het streven naar financiële onafhankelijkheid - onwerkelijk of haalbaar?

Het bereiken van financiële onafhankelijkheid.

Waar het vroeger heel normaal was om tot je pensioenleeftijd te werken en men simpel gezegd eigenlijk niet anders wist, is dit tegenwoordig compleet anders. Voornamelijk jongeren streven er namelijk steeds vaker naar om zo vroeg mogelijk met pensioen te kunnen, om op deze manier aan de jarenlange saaie kantoorbaan te ontsnappen. Een opkomende beweging die hierop gefocust is, noemt zichzelf FIRE - Financial Independence, Retire Early (financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen). Deze FIRE beweging heeft bepaalde principes en richtlijnen die ervoor zorgen dat het slim omgaan met geld door te sparen en beleggen er uiteindelijk voor kan zorgen dat je vervroegd met pensioen kunt. Overgewaaid vanuit Amerika en Canada zijn er steeds meer Nederlandse jongeren die deze beweging omarmen en gaan leven volgens de FIRE principes. Klinkt aantrekkelijk, hoe werkt het precies?



Financiële onafhankelijkheid

Een begrip welke om de hoek komt kijken bij de FIRE beweging is financiële onafhankelijkheid. Dit is namelijk wat je op een zo vroeg mogelijke leeftijd probeert te bereiken wanneer je volgens de FIRE principes leeft. Financiële onafhankelijkheid heb je bereikt op het moment dat jouw passieve inkomen groter is dan de vaste lasten die je maandelijks hebt. Bij passief inkomen kan je denken aan alle vormen van inkomen waar je niet actief voor hoeft te werken, waaronder vastgoed, aandelen en crypto zoals Bitcoin of het nog iets minder bekende Shiba Inu.

Echter kan je alleen passief inkomen genereren wanneer je spaargeld hebt, aangezien je zonder spaargeld überhaupt niet kunt investeren. Hier komt dan ook de ideologie van FIRE naar voren - zuinig leven en minimalisme. Door namelijk zuinig te leven kan je meer sparen, kan je meer beleggen en kan je onderaan de streep eerder met pensioen.



Het bereiken van financiële onafhankelijkheid

Zuinig en minimalistisch leven. Dit klinkt simpel, maar is dit het ook? Hier kunnen we eigenlijk snel en simpel een antwoord op geven: nee. Onder zuinig leven wordt namelijk niet verstaan dat je alleen kiest voor de huismerken in de supermarkt of de last-minute zonvakantie aanbiedingen. Nee, onder zuinig leven wordt verstaan dat je geen geld meer uitgeeft aan onder andere etentjes met vrienden, een vakantie richting een tropisch eiland of cadeaus. Alleen het hoognodige om te ‘overleven’ mag worden gekocht, om op deze manier zoveel mogelijk te sparen en dus zoveel mogelijk te beleggen. Wil jij leven volgens de FIRE principes, dan moet je hier dus ook een hele hoop voor opofferen. Daarnaast heb je ook een groot passief vermogen nodig wil je daadwerkelijk vervroegd met pensioen kunnen, waardoor sommige aanhangers meer dan 40 jaar op deze manier moeten leven.