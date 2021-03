Vier tips voor het kiezen van jaloezieën voor in de woonkamer

Partner content

Wil je graag meer zonwering in je woonkamer? Dat is hartstikke logisch, het mooie weer zit er immers aan te komen. Je wilt dan natuurlijk dat het niet al te warm wordt in huis door de zon. Hierdoor zou je ervoor kunnen kiezen om shutters aan te schaffen en op te hangen voor de ramen. Toch is dit niet de enige optie om het zonlicht en dus de warmte buiten te houden. Je kunt namelijk ook gebruik maken van aluminium jaloezieën, al is dit type zonwering ook verkrijgbaar in andere materialen. Kies je ervoor om jaloezieën te kopen voor in je woonkamer? Gebruik dan de hieronder genoemde tips.

Privacy

Denk eerst aan de behoeften van je kamer: in welke richting kijkt het raam en hoeveel passerende voetgangers komen er langs? Dit zijn belangrijke aspecten bij het kiezen van de juiste jaloezie. Het is duidelijk dat elke jaloezie die het licht blokkeert, ook nieuwsgierige blikken buiten houdt wanneer deze gesloten is. Maar wat als je potentiële kijkers wilt afschrikken en toch het zonlicht binnen wilt laten? Als je schoon, helder licht wilt, dan is elke jaloezie een goede keuze. Het innovatieve tilt-lamellensysteem zorgt voor een hoek van de jaloezieën om ze ondoorzichtig te maken vanuit de ooglijn van de kijker, maar doorlatend voor licht dat van boven komt. Hierdoor zal je privacy verbeterd worden, terwijl je toch nog kunt genieten van daglicht.

Verlichting

Hoeveel licht wil je in je kamer laten en hoeveel heb je nodig om het te regelen? Als je een rolgordijn, verticaal of vouwgordijn met verduisterende voering zou aanschaffen, hoef je je geen zorgen te maken over wat voor licht dan ook. Als de jaloezie naar beneden is, geldt dat namelijk ook voor de zon, voor zover je weet tenminste. Jaloezieën van imitatiehout met brede lamellen zijn ook goed voor het blokkeren van licht, omdat ze bijna volledig verduisterd zijn. Er zijn nog wel enkele openingen die licht doorlaten, al hangt dit af van de hoek van de zon. Het grote voordeel hiervan is echter dat hun verstelbare lamellen ook naar wens veranderende lichtomstandigheden toelaten.

Stijl

De woonkamer van iedereen is anders, met verschillende decoratie, verlichting, privacy niveaus en andere eigenaardigheden. Je moet er dan ook voor zorgen dat de jaloezieën die jij van plan bent om te gaan kopen goed passen bij de stijl van je woonkamer. In sommige gevallen moet je dan misschien tegen de trends in gaan, maar dat hoeft helemaal niet het erg te zijn natuurlijk. Het is juist van belang dat de zonwering past bij je woonstijl. Hierbij moet je natuurlijk onder andere naar de kleur kijken. Over het algemeen is het verstandig om maar drie hoofdkleuren te gebruiken in je interieur. Hier moet je ook rekening mee houden bij het kopen van de jaloezieën. Vaak wordt gekozen voor een neutrale kleur, maar je kunt juist ook voor bijvoorbeeld rood kiezen om echt een highlight te maken van de zonwering.

Prijs

Een ander ding dat je in gedachten moet houden bij het kopen van de jaloezieën is de prijs hiervan. Je wilt immers natuurlijk niet overdreven veel geld betalen voor de zonwering. Over het algemeen zullen verticale exemplaren een redelijke prijs hebben, terwijl ze ook nog eens echt geschikt zijn voor grote ramen. Wil je graag een jaloezie kopen van echt hout? Dit is helaas nogal duur. Je kunt daarentegen wel geld besparen door juist te gaan voor een faux houten jaloezie. Het is dan dus niet gemaakt van echt hout, maar het ziet er wel uit alsof de jaloezie geproduceerd is van het echte materiaal.