Vijf tips voor een mooiere tuin in 2020!

Jaar in jaar uit zijn er weer nieuwe trends op talloze gebieden. Ook voor wat betreft tuinen is dit het geval. Ben je van plan jouw tuin dit jaar onder handen te nemen? Dan doe je er goed aan je te verdiepen in deze trends. Je wilt immers wel dat jouw tuin straks mooier is dan nu. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Om jou een handje te helpen geven we je hier vijf tips voor een mooiere tuin in 2020.

1. Kies voor kleurrijke bloemen

In een mooie tuin mogen kleurrijke bloemen natuurlijk niet ontbreken. Met deze bloemen krijgt jouw tuin namelijk een vrolijke uitstraling. Mensen zullen jouw tuin bovendien sneller mooi vinden wanneer er veel kleur aanwezig is. Plant daarom een aantal nieuwe, kleurrijke bloemen om jouw tuin mooier te maken.

2. Plant siergrassen

Sommige mensen vinden een kleurrijke tuin mooi, anderen zijn juist dol op een wildere tuin. Behoor je tot de laatste groep? Dan maak je jouw tuin mooi door siergrassen te planten. Deze grassen zien er wat wild uit. Ze zijn echter ook bijzonder kleurrijk, waardoor je met siergrassen hoe dan ook een mooie tuin krijgt.

3. Voer regelmatig onderhoud uit

Wil je dit jaar een mooie tuin? Zorg er dan voor dat je tijdig begint met onderhoud. Verwijder onkruid en vergeet ook planten niet te snoeien. Wanneer je rommel verwijdert en planten snoeit, wordt jouw tuin namelijk een stuk mooier. Het kost je wat tijd, maar het resultaat is ongetwijfeld bevredigend.

4. Gooi de tuin niet vol stenen

Heb je geen groene vingers? Dan kies je waarschijnlijk voor een tuin vol tegels of bestrating. Dit is lekker makkelijk, maar jouw tuin wordt er niet mooier op. Het ziet er immers niet uit wanneer er alleen maar stenen in een tuin liggen. Laat daarom ook een aantal perkjes terugkeren of kies voor een stukje gazon. Jouw tuin wordt zo al aanzienlijk mooier!

5. Creëer ruimte voor zitplekken

Indien je een mooie tuin hebt moet je hier natuurlijk wel van kunnen genieten. Zorg daarom dat er voldoende zitplekken zijn. Realiseer bijvoorbeeld een terras of plaats een overkapping. Hierdoor breng je niet alleen meer tijd door in een tuin, jouw tuin wordt er ook nog eens een stuk mooier door!