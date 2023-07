Algemeen

Vijftigjarig jubileum Singelwijk warm samenzijn Zaterdag werd op velerlei manieren stilgestaan bij het feit dat de Singelwijk in Edam vijftig jaar bestaan. Maar ook vooruit gekeken. ,,Het gaat hier fantastisch worden”, zei wethouder Vincent Tuijp met een blik op de toekomst. Jong en oud, van allerlei culturen, kwamen samen tijdens de feestdag. Op het terrein rondom basisschool De Piramide waren er ’s middags en ’s avonds allerlei activiteiten. Er werd een kleurrijke muurschildering onthuld, Frank Groothof nam jong en oud mee in zijn toneelverhaal en daarna betrad jeugdidool Soufiane Touzani het podium. Mét bal, maar ook met een inspirerend relaas. Paul Wante draaide als dj, voor de bewoners was er ondertussen mogelijkheid tot eten en drinken en ’s avonds was er gelegenheid om te swingen, op de zang en muziek van de Boston Tea Party Band. Soufiane Touzani liet de jeugd niet alleen trucjes zien, maar vertelde ook een inspirerend verhaal. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.