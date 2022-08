Yoga, pilates, meditatie én een scala aan workshops in prachtige yogastudio

Voel je welkom en thuis bij Yogaschool Elly

Rust, ontspanning, verdieping, meer balans in je leven én controle over je emoties, gevoelens en gedachten. Dat is wat yoga de oprichtster van Yogaschool Elly brengt. En dát is wat Elly Veerman de leden van haar schitterende yogastudio wil bieden. ,,Om die doelen te bereiken zijn laagdrempeligheid en een veilige omgeving cruciaal”, zegt de Volendamse. ,,Daarom zijn juist die factoren de belangrijkste pijlers bij Yogaschool Elly.” Samen met haar team verzorgt de yogadocente verschillende varianten Yoga- en Pilateslessen in het hart van Volendam.

In een gloednieuwe, fraaie yogastudio aan het Europaplein – boven de Kruidvat – biedt Yogaschool Elly wekelijks een gevuld rooster aan haar leden. ,,Met Yin Yoga, Power Yoga, Morning Flow Yoga, Vinyasa Flow Yoga, 55+ Yoga en Restorative Yoga hebben we voor ieder wat wils”, begint de enthousiaste yogadocente. ,,De lessen zijn volgens een vast rooster verspreid over verschillende dagdelen van maandag tot en met zaterdag. Samen met collega-docenten Remke Cornelisse en Wilma Stroek verzorg ik alle lessen. Bovendien geeft Majka op verschillende dagen Pilateslessen.”

Yogaschool Elly is ingedeeld in verschillende ruimtes. ,,De grootste ruimte delen we met dansschool Juuls Studio van Julia van Enk. Die studio is perfect geschikt voor grote groepen. En voor de kleinere groepjes gebruiken we de aangrenzende ruimte. Daar hebben we een knusse setting gecreëerd. Welke ruimte we ook gebruiken, onze lessen zijn laagdrempelig en je voelt je er welkom. Daar doen we alles aan.” Hoewel Yogaschool Elly pas in november vorig jaar is geopend, weten veel mensen de yogaschool al te vinden. ,,We hebben leden in alle leeftijdscategorieën uit Volendam en omstreken. Wat ik hartstikke leuk vind is dat ik steeds meer nieuwe mensen leer kennen. Vooral het theemomentje na de lessen is daar geschikt voor. Even napraten of bijpraten kan al snel leiden tot nieuwe vriendschappen!”

Workshops

Naast het ruime yoga- en pilatesassortiment biedt Yogaschool Elly ook verschillende workshops. ,,Het aanbod is heel variërend. Zo geeft Peter elke zaterdag Qi Gong, zijn er op zondag Yin Yoga-themalessen, het programma ‘Jij bent uniek’, ik organiseer jaarlijks een yogaretraite, er zijn vrouwencirkels, familie-opstellingen. Het is op deze manier echt uitgegroeid tot een bewustwordingscentrum waar je terecht kunt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een mooie aanvulling daarop is de meditatiecursus die we in september gaan organiseren. Jacco, een bekende meditatiedocent, leert je in drie sessies de basis van mediteren. Je bouwt tijdens die drie sessies zoveel kennis op, dat je nadien thuis zelf verder kunt.” Elly is zelf gespecialiseerd in cursussen die geënt zijn op het ontdekken van unieke talenten en het natuurlijk potentieel van mensen. ,,Tijdens de workshops die ik geef werken we aan het creëren van een soort blauwdruk van jouw talenten. Dat helpt je bij het optimaal benutten van je potentieel. Bovendien krijg je tijdens de workshops handvaten om je flow aan te wakkeren. Het is weer heel wat anders dan yoga, maar de workshops kunnen je ontzettend veel verdieping geven.”

Elly is trots op het aanbod en de kwaliteit van de yoga en workshops die haar yogaschool levert. ,,We hebben hier een goede basis neergezet. Op dit moment is er keuze uit achttien lessen per week. Wanneer je je inschrijft kun je een handige app downloaden waarin je zelf je lessen kunt plannen. Je bent vrij om te wisselen van lestijden en soorten lessen. We bieden all-in abonnementen, tienrittenkaarten en een 1 x per week abonnement.” Met de realisatie van haar eigen yogaschool is Elly’s droom uitgekomen. ,,Ik heb er hard voor gewerkt, maar het is het allemaal waard geweest. Ik hoor van veel leden dat ze zich heel prettig en veilig voelen tijdens de lessen. Vaak hoor ik zelfs dat mensen hun leven in positieve zin hebben zien veranderen door de yogalessen. Dat is toch het grootste compliment dat je kunt krijgen?”

Ga voor meer informatie naar www.yogaschoolelly.nl. Via de contactpagina op de website kun je je inschrijven voor een gratis proefles!