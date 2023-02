Derry-John Murkin baalt na 1-1 tegen AZ

'Voelt als twee punten verloren'

,,Ik voel me natuurlijk kloten, maar een gelijkspelletje tegen AZ is niet verkeerd”, zei FC Volendam-verdediger Derry-John Murkin toen de emotie vlak na de wedstrijd nog hoog zat. Murkin wilde de bal tien minuten voor tijd, toen de FC in ondertal stond door de onnozele rode kaart van Gaetano Oristanio, wegkoppen, maar kreeg die verkeerd op het hoofd. Jens Odgaard profiteerde meteen, waardoor het 1-1 werd. Door Eddy Veerman

Derrey-John Murkin (rechts) is hier nog in extase na de 1-0 van Xavier Mbuyamba. Daarna baalt de speler van FC Volendam enorm. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Murkin: ,,Vooral vooraf teken je daarvoor. En als je kijkt naar de wedstrijd, hebben we als team prima gepresteerd. AZ kwam er niet echt doorheen, probeerde het met ballen over onze verdediging heen. Iedereen kreeg het gevoel dat we deze wedstrijd konden winnen. Maar de twee foutjes kantelden de wedstrijd. Met tien man werd het moeilijker, dan gaat het tempo omhoog en ben je soms net iets later. Uiteindelijk mogen we trots zijn op de 1-1, want het was nog zeker twintig minuten met tien man.”

,,En die gelijkmaker, tja. Ik zag de bal laat aankomen, dacht dat Xavier de bal zou koppen. Dus ik moest een snelle reactie hebben. Vervolgens raakte ik de bal te zacht en dan is het ongelukkig dat-ie bij een van hen komt. Zelfs met tien man dacht ik dat we het konden redden en nog konden winnen. Met die kans van Pavlidis hadden ze maar één hele grote kans. Voor mij persoonlijk voelt het dat twee punten hebben verloren. Ik zei het ook meteen na afloop tegen de trainer en andere jongens kwamen meteen naar me toe. Fouten horen bij het voetbal, maar het doet natuurlijk pijn nu.”

Ook Gaetano Oristanio zat na de wedstrijd schuldbewust in de kleedkamer. ,,Wat hij doet, doet hij met gretigheid en dit was een ongelukkig moment voor hem”, zei trainer Wim Jonk na afloop. ,,Het was niet zijn intentie om de tegenstander te blesseren, maar hij maakte een verkeerde stap en kwam op zijn kuit terecht. Dat is een terechte rode kaart. Hij had met Clasie mee moeten lopen.”

,,Heel zuur. Want je voelde aan de energie, met de ploeg en het publiek, na de 1-0 dat we deze wedstrijd zouden winnen”, zei ook trainer Wim Jonk na afloop. ,,Ik heb de jongens een compliment gemaakt over wat ze op de mat hebben gelegd. Jammer dat het bij één punt bleef, maar dit geeft moed voor de komende wedstrijden.”