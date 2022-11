Vogeltjes Tentoonstelling in de AMVO (3 t/m 6 nov)

Ook dit jaar zal er weer een fraaie tentoonstelling van de Spotvogel worden gehouden in de AMVO. Voorafgaand zijn op dinsdag zo ‘n 200 verschillende vogels gekeurd door drie keurmeesters uit de regio.

Het kleurrijke assortiment bestaat uit 40 kanaries, 25 zebravinken, 75 gouldamadines, vijf valkparkieten, vijftien grote parkieten en nog 40 andersoortige tropische vogels.

De tentoonstelling is geopend op donderdag 3 november van 19.00 tot 22.00 uur, vrijdag 4 november van 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag 5 november van 10.00 tot 19.00 uur en zondag 6 november van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis en er is een lift aanwezig.