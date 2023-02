Volendam in cijfers: Geboorte, trouw, rouw en andere zaken

In het afgelopen jaar groeide het inwonertal van ons dorp met slechts acht personen en kwam daarmee uit op een totaal van 22.587. Er werden 210 Volendammertjes geboren (113 jongens en 97 meisjes). In ‘coronajaar’ 2021 waren dat er maar liefst 255. Naast blijdschap was er ook veel verdriet, omdat wij van 170 dierbaren afscheid moesten nemen. Dat waren er een stuk minder dan in 2021, toen 188 dorpsgenoten het leven lieten.

Oudste Volendammer Jan Koning (van Teun) wordt 100 jaar.

Door: Jan Karhof

Geboortegolf voorbij

Zoals boven vermeld wordt was er in 2021 een geboortegolf. Waarschijnlijk door de neveneffecten van de coronapandemie – denk aan thuiswerken - werd er een recordaantal van 255 baby’s geboren. Het afgelopen jaar was weer een ‘normaal’ jaar waarin 210 kindjes het levenslicht zagen. Door deze daling konden medewerk(st)ers in de kraamzorg weer tot rust komen. In onze gemeente waren de populairste kindernamen: Jaimie, Frenk, Mick, Joe, Luca en Roos.

Hoog aantal Oekraïners in Edam

Vorig jaar verhuisden 252 personen naar Volendam, terwijl 258 inwoners ons dorp verlieten. Een hoog aantal van 492 personen vestigde zich in Edam, waaronder zo’n 220 Oekraïense vluchtelingen. Zij werden geregistreerd in de Meermin. Ook in Volendam zijn een aantal Oekraïners gehuisvest. Er waren 263 Edammers die de stad verlieten om het geluk elders te zoeken.

Vooral bejaarden zijn overleden

Naast het verlies van veel (relatief) jonge dorpsgenoten, waren het toch grotendeels (hoog)bejaarden waar wij vorig jaar afscheid van moesten nemen. Ongeveer 75% van de overledenen was ouder dan 70 jaar, maar over het hele jaar was de gemiddelde leeftijd slechts 72 jaar. Opvallend is de verdere stijging van het aantal crematies. Meer dan de helft (57,5%) van de overledenen had die voorkeur uitgesproken. In 2021 was dat nog 48,4%. Eén dorpsgenoot heeft haar/zijn lichaam beschikbaar gesteld aan de wetenschap.

Aantal sterfgevallen zal stijgen

Omdat de eerste geboortegolf van de babyboomgeneratie (geboren tussen 1946 en 1955) inmiddels 77 jaar of ouder is, moeten wij helaas rekening houden met steeds meer

overledenen in de komende jaren. De verwachting is dat we in de toekomst jaarlijks richting de plusminus 200 sterfgevallen gaan. Uitvaartorganisaties houden hier al rekening mee.

Gemiddelde leeftijd van overlijden 72 jaar

In het afgelopen jaar zijn er in Volendam meer personen overleden dan het bovengenoemd aantal (170). Denk hierbij aan de inwoners van ‘buiten’ (Jassen), die hier zijn komen wonen en bijvoorbeeld in het Sint Nicolaashof of de Friese Vlaak verblijven. Om een zuiver en duidelijk Volendams beeld (mensen van Volendammer afkomst) te krijgen, zijn deze personen niet meegeteld.

De oudste Volendammers

De oudste man in Volendam is de 99-jarige Jan Koning (Jan van Teun). De oud-fietsenmaker is getrouwd met Bertie Zootjes (tweede huwelijk), maar verblijft zelf in het Sint Nicolaashof, waar hij van welverdiende verzorging geniet. Op 26 mei aanstaande hoopt hij de magische leeftijd van 100 jaar te bereiken.

Meer mannen dan vrouwen

In zijn werkzame leven heeft Jan veel voor Volendam betekend. Hij stond onder andere aan de wieg van het Volendams Museum, waarvoor hij jaren actief is geweest. Verder was hij betrokken bij de start van de L.O.V.E., bij het tot stand komen van de Kabelkrant en vele andere zaken. De oudste vrouw is Aris Mossel. Zij wordt volgende maand 98 jaar en woont nog zelfstandig in de Prinses Irenestraat. In het laatste ‘Bedakkertje’ staat op pagina 25 een mooi artikel van haar.

Het oudste echtpaar

Landelijk gaan ongeveer één op de drie koppels uit elkaar, vooral als er geen kinderen in het spel zijn. Ons dorp is gelukkig een positieve uitzondering op deze landelijke trend. Hier komen scheidingen minder voor. Het oudste (Volendamse) echtpaar wordt gevormd door Evert Smit (91) en Alie Karels (88). Zij zijn 66 jaar getrouwd en wonen in het appartementencomplex Julianaweg/Kielstraat.

57,5% liet zich cremeren

Hiervoor woonden zij onder meer in de Visserstraat, waar zij in 1958 werden verblijd met een drieling (meisjes). Eén van hen kwam helaas op veel te jonge leeftijd te overlijden.

Mannenoverschot

Doorgaans worden vrouwen ouder dan mannen, een trend die overduidelijk zichtbaar is in het Sint Nicolaashof. Dit zorgcentrum telt ongeveer 150 bewoners, waarvan plusminus 100 vrouwen en 50 mannen. Het is daarom opmerkelijk dat er in Volendam nog steeds een ‘mannenoverschot’ is.

Op 1 januari jongstleden telde ons dorp 11.377 mannen en 11.210 vrouwen. Een verschil van 167.

Dankzij de grote vooruitgang in de gezondheidszorg was de levensverwachting in 2021 bij de geboorte 79,7 jaar voor mannen en 83,0 jaar voor vrouwen. In 1950 was dat nog 70,3 voor mannen en 72,6 jaar voor vrouwen.

Ons dorp telde 216 tweelingen

Bij de telling op 12 juli 2021 waren er in Volendam 432 personen die deel uitmaakten van een tweeling. Opvallend is het feit dat er in Volendam meer tweelingen worden geboren dan elders in Nederland.

Meeste tweelingen van Nederland

Ons dorp telde per 1000 inwoners, 20% meer personen die tot een tweeling behoorden dan het landelijk gemiddelde. De oudste Volendamse tweelingen zijn de 86-jarige Piet en Aagie Kroon. Piet woont in Hilversum en Aagie in de Saturnusstraat. De jongste tweeling is Dean en Joe Runderkamp, die geboren is op 23 september 2022. (Bron: onder andere het boek ‘2Lingen’).

Bevolking Volendam relatief jong

In vergelijking met de overige kernen van onze gemeente is de bevolking van Volendam relatief jong. Onze gemeente telde op 1 januari 2022 36.268 inwoners, waaronder 12.876 senioren (55-plussers). Dit was 35,5% van de totale bevolking. In Edam was 40% van de inwoners ouder dan 55 jaar en in Zeevang zelfs 41%. In Volendam, de grootste kern en ‘motor’ van onze gemeente, was dit percentage slechts 33%.

Oversterfte

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een oversterfte. Oversterfte is een tijdelijke, bijzondere stijging van het aantal overledenen die samenvalt met een bijzondere gebeurtenis, zoals een griepepidemie, hittegolf of corona-epidemie. Vorig jaar was het derde jaar op rij met oversterfte.

Ritten 60+ bus trekken weer aan

De deskundigen kunnen nog niet direct een oorzaak aanwijzen voor dit fenomeen, maar wat opvalt is de piek in de eerste coronagolf van week-14 2020. Verder zijn vorig jaar in Nederland voor het eerst sinds 1900 meer mensen overleden dan er geboren zijn.

Service 60+ bus

Nadat er in 2019 nog 8.998 ritten werden verzorgd, kreeg ook de 60+ bus te maken met de coronapandemie. Het aantal ritten halveerde in 2020 naar 4.413. De laatste tijd trekt het echter weer behoorlijk aan en bellen steeds meer inwoners om gebruik te maken van deze unieke, lokale service. In het afgelopen jaar telde de 60+ bus ruim 6.000 ritten.

Voor slechts € 2,- (enkele rit) wordt men gebracht naar elke willekeurige locatie in Edam of Volendam. Het telefoonnummer dat u kunt bellen voor een rit is

06 – 16429987.

Met dank aan de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

j.karhof@ziggo.nl