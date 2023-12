Ploegleider Leo van Etten bundelt verhalen over Dextro-ploeg vorige eeuw

Volendam vooraan in de nationale wielerkoersen

De Dextro-ploeg was tussen 1985 en 1995 een begrip in de vaderlandse wielerwereld en had zijn oorsprong in Volendam. Met, naast de bestuursleden uit het dorp, aan het hoofd ploegleider Leo van Etten. Hij schreef een boek over die periode en presenteerde dat vorige week in de kantine van de RKAV Volendam. Het vormde tegelijkertijd een reünie van renners uit die tijd. Waaronder de vrouw die destijds in het dorp woonde en de groene trui in de vrouwelijke tak van de Tour de France won: Mieke Havik. Zij is inmiddels woonachtig in Brabant en kwam naar de presentatie om het eerste boek aan Van Etten te overhandigen. Door: Eddy Veerman

Leo van Etten na overhandiging van het eerste boek met toprenster Mieke Havik.

Nadat zijn zwager Dorus Luijckx de opening had gedaan, ging Van Etten (78) even terug naar de oorsprong en noemde de Volendammers die aan de wieg stonden. ,,Onder meer bestuurslid Cees van den Hogen, de voorzitter Cees Kroon, Bruin Bien van de rijwielhandel en één van de grondleggers, Bob Kemper, Jan Tol (de bakker). Zelf vond ik het altijd leuk om te verbinden. In het voorwoord staat ‘Leo, de duizendpoot’ en dat klopt wel. Ik had toen al veel hobby’s, muziek maken, was onderwijzer, schaatste en was ploegleider.”

Hij haalde vervolgens het fenomeen Mieke Havik aan. ,,Het was de begintijd van Dextro Volendam. Zij kon ‘retehard’ fietsen en zij zou zelfs de gele trui rijden tijdens de Tour de Féminin.” Havik bleef bescheiden over haar eigen prestaties: ,,Het boek is groot (262, pagina’s red.) en meeslepend, zoals Leo is.” Na de overhandiging van het eerste boek werden filmpjes van die tijd getoond, waarin de nationale (Olympia’s Tour) als ook de internationale successen werden getoond. Een sprintzege van Gerard Kemper was op beeld te zien, alsmede het NOS-verslag van de wereldtitel bij de amateurs van Danny Nelissen, die toen voor Dextro reed.

,,Vele coryfeeën van toen zijn vanavond naar hier gekomen”, zei Van Etten trots, waarna Jan Burger, afgelopen 26 jaar microfonist tijdens al die wielerrondes in Noord-Holland, die renners van toen nog even aan de tand voelde tijdens een gesprekje op het podium. Wethouder Vincent Tuijp haalde één van die rondes, die van Volendam in de straat waar hij als kind woonde, aan. ,,Je wist waar de meeste valpartijen waren. Maar ik herinner me ook dat renners aan de deuren bij mensen belden om even te douchen. Ik liet als kind ook wat renners binnen, tot mijn moeder thuiskwam en ik moest vertellen dat er boven vier blote mannen waren.”

Van Etten richtte zich nog even tot wethouder, dat hij decennia geleden streed voor een parcours voor de (jeugd)renners, die destijds rondjes reden bij de oude Seinpaal. ,,Dat parcours is er niet gekomen, waardoor de wielersport hier is gestorven.” Tuijp kon Van Etten verzekeren: ,,Dat gaat er straks komen, bij het natuurpark in de Broeckgouw.”

De voormalig ploegleider haalde één van zijn renners naar voren, die naderhand de handschoen oppakte, aangaande de wielersport in Volendam. René Schuitemaker is voorzitter van WV Volendam. ,,Met Mercuur Bouw als sponsor proberen we weer mooie dingen op te zetten.” Zo kwamen verleden, heden en toekomst bij elkaar tijdens een avond waar de nodige anekdotes werden aangehaald.

Een foto uit het boek, de jaren waarin de Volendammers René Schuitemaker en Gerard Kemper uitkwamen voor de Dextro-ploeg.