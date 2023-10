Volendams Verleden

Jan Schilder [Vik] duikt aan de hand van de stamboom van Agaath van den Hogen in de geschiedenis van haar grote familie. Uitgebreid vertelt Jan over Geert van de Mottige. Zij trouwde met Hendrik Pelk en werd later naar haar man ‘Geert van Pelk’ genoemd. Het was zijn 4e vrouw. In een tijdsbestek van 7 jaar verloor hij maar liefst 3 x zijn jonge vrouw. Hendrik en Geert kregen 14 kinderen en uiteindelijk 100 kleinkinderen. In de Katholieke Illustratie werd daar met een foto van Geert aandacht aan besteed.

Spelende kinderen in de voormalige Vissersstraat. In het vierde pand vanaf links, die met de hoogste gevel, zien we de winkel en het woonhuis van bakker Pelk. Eerst Hendrik Pelk zelf, toen moeder Geert, die na het overlijden van haar man de honneurs waarnam, tot haar zoon Hein Pelk de leeftijd en de bekwaamheid had om de bakkerij voort te zetten. Naast de deur zien we het raam van de etalage, aan de rechterkant was het woongedeelte.