Volendams Verleden: De familie Kees Bien en Aagje Molenaar

De vorige keer schreven we over de familie Kees Bien en Aagie Molenaar bij de prachtige gezinsfoto. Kees Bien en Aagie Molenaar kregen 7 kinderen, 5 dochters en 2 zoons. Eén van de 2 jongens, ’n Gerritje, is 2 maanden na zijn geboorte overleden en een dochter Neeltje werd slechts 11 jaar oud.

De visserman Kees Bien en zijn vrouw Aagie schijnen heel sterk van karakter te hebben verschild. Kees was heel rustig en kalm, maakte zich niet zo gauw ergens druk om. Zijn vrouw daarentegen was juist wel erg druk, ‘doenig’, praterig ook, had meer temperament; vroeger zouden ze zeggen: ‘Ze heeft veel drukte aan haar gat.’ Toen de kinderen eenmaal op wat oudere leeftijd kwamen, begon hen dat al meer op te vallen en enkelen vroegen dat eens aan hun moeder: ‘Jïj en vader verschillen

zoveel van karakter, jullie lijken helemaal niet bij elkaar te passen; waarom heb jij nou vroeger voor onze vader gekozen?’ Moeder had meteen haar antwoord klaar en zei: ‘Jullie vader dronk niet!’ Dat zal moeder Aagie niet zomaar hebben gezegd, mogelijk heeft zij daar als jong meisje of als jonge vrouw mee te maken gehad. Het is over het algemeen bekend, dat vroeger door de mannen best wel veel werd gedronken, wat eigenlijk in alle gevallen onverantwoord was, omdat het altijd ten koste ging van het welzijn van het gezin. Of het nou ook het geval is geweest in het gezin waarin Aagie Molenaar is opgegroeid is overigens niet bekend. Agie kreeg de bijaam van haar vader ‘Keessie van Jan Jobse’ mee: ‘Aagt van de Koolsnijder’; over de herkomst en betekenis van deze bijnaam hebben we geen reacties ontvangen.

Deze Kees Molenaar ‘van Jan Jobse’ is overleden in het Zeemanshuis in Egmond aan Zee en hij is daar ook begraven. Dat zou er op kunnen duiden, dat hij heeft gevaren op de Grote Vaart, op een lijndienst van bijvoorbeeld de Holland Amerika Lijn of bij de Koopvaardij. De Volendammers die indertijd op de Grote Vaart werkzaam zijn geweest, fungeerden in de meeste gevallen als stoker en in het onderhoud van de machines, onderin het schip.

Dochter Márie Bien en Jan Smit van de Ventersgracht

Eén van de dochters van de bovengenoemde Kees Bien en Aagie Molenaar was Márie, die getrouwd was met Jan Smit. Jan en Márie woonden met hun gezin aan de Ventersgracht en Jan verdiende de kost bij de firma Sterk. Het visverwerkingsbedrijf van de firma Sterk was in die tijd net om de hoek van de Ventersgracht, waar nu winkelcentrum Havenhof is gevestigd. Jan Smit was er werkzaam als chauffeur op de vrachtauto. Hij was één van de eerste Volendammers met een rijbewijs, misschien zelfs de allereerste.

Op de hieronder bijgeplaatste gezinsfoto van Jan Smit en Márie Bien zien we achteraan v.l.n.r.: 1. Neeltje Smit, 2. Kees Smit, 3. Aagt Smit, 4. Evert Smit en 5. Aagie Smit. Vader Jan en moeder Márie Bien zitten keurig vooraan. Dochter Neeltje Smit was getrouwd met Bruin ‘van Teun Tol’; Kees Smit met Woltje Hansen; Aagt Smit was met Klaas de Boer, de Noordzeevisser ‘Puk Hanekaan’; Evert Smit met Aafie Kroon, ‘Aafie Snert’; en Aagie Smit was getrouwd Hein Tol, ‘Hein van de Knoest’. De broers Kees en Evert Smit hebben het mooie bedrijf ‘Smit Electra’ opgezet. Ook in dit gezin waren meer kinderen, 8 in totaal, van wie 3, één jongetje en 2 meisjes, door verschillende medische oorzaken op heel jonge leeftijd zijn overleden.

Met dank aan alle informanten. Vriendelijke groeten van Jan Schilder ‘Vik’, Pegasusstraat 25, 1131 NA Volendam,

telefoon 0299 362216,

email: jan.schilder1@ziggo.nl.

Portret van Aagie Molenaar, die werd bijgenaamd naar haar vader: ‘Aagt van de Koolsnijder’.

De visser Kees Bien kijkt lachend naar de camera, hij heeft zo te zien een goede vangst gehad. De ouders van Kees Bien kwamen van het voormalige eiland Schokland. Jammer genoeg kennen we niet de namen van de beide andere vissers.