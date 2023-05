Volendams Verleden: Kees Bien en Aagje Molenaar

Deze keer een prachtige foto van het gezin van Kees Bien en Aagje Molenaar. Zij zitten hier trots vooraan op de foto. Erachter staan van links naar rechts: Marietje Bien, getrouwd met Jan Tol, ‘Jan Schar’ van het Zuideinde. Aagje Bien, getrouwd met Kees de Boer, ‘van de Tien’. Dirk Bien, hij is vertrokken naar de Wormer en was getrouwd met Anne Daas. Márie Bien, getrouwd met Jan Smit van de Ventersgracht en uiteindelijk Geertje Bien, getrouwd met Klaas Schilder, ‘Klaas de Bok’ van de Kloosterbuurt. Kees en Agie woonden op het adres wijk Vlll, nummer 114, later Zuideinde 34. Hun gezin bestond eigenlijk uit zeven kinderen, maar Neeltje en Gerrit kwamen beiden op jonge leeftijd te overlijden. Gerrit overleed als baby van slechts twee maanden, Neeltje werd elf jaar oud.

Kees Bien was van beroep visser en een zoon van Dirk Bien, ‘Dirk van de Bel’ en Maretje Kwakman, een dochter van de ‘Ouw Baaien Lap’ (later ‘Ballap’). De ouders van Kees, Dirk Bien en Maretje Kwakman, waren beiden in 1859 na de evacuatie van het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland naar Volendam gekomen. Agie Molenaar was een dochter van Kees Molenaar en Aagje Jonk; dochter Agie werd naar vader bijgenaamd met ‘Aagt van de Koolsnijder’. Die Kees Molenaar was eerst bijgenaamd ‘Keessie van Jan Jobse’, maar werd later de ‘Koolsnijder’ genoemd. Hij was visser en werd later zelfstandig schipper van het schip met de naam ‘De Jonge Jan’. Op oudere leeftijd en intussen als weduwnaar is hij gaan wonen in het Zeemanshuis in Egmond aan Zee, waar hij ook is overleden en begraven ligt.

