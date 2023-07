‘Kerkhof en het nieuwe ontwerp komen naadloos samen’

Volendamse begraafplaats ondergaat gedaanteverwisseling

De lokale begraafplaats in Volendam zal binnenkort een nieuw gezicht krijgen. Het gemeentelijke gedeelte van de begraafplaats wordt getransformeerd, met als doel het creëren van een waardige en serene laatste rustplaats. Kees Springer, teamleider publiek, en Carlos Veerman, accounthouder gebied, lichten de plannen en het toekomstbeeld toe: ,,In september van dit jaar starten de werkzaamheden op het gedeelte van de begraafplaats áchter de Sint-Vincentiuskerk.”

Door: Kevin Mooijer

De herinrichting van de Volendamse begraafplaats is een proces dat al jaren sluimert. ,,In 2019 werden gesprekken gevoerd over de toekomst van de begraafplaats”, blikt Springer terug. ,,De centrale vraag was of de gemeente het complete terrein over zou nemen, slechts een deel daarvan, of misschien wel helemaal niets.” Uiteindelijk zou de gemeente de helpende hand reiken door het gebied dat zich achter de kerk bevindt voor haar rekening te nemen. ,,Voorheen verhuurde de gemeente dit deel voor een symbolisch bedrag aan de Stichting Jozef van Arimathea.” Een belangrijk aspect van deze overdracht was de afspraak over het inrichten van het gebied. ,,De stichting beschikte al over schetsen voor potentiële herinrichtingen van de begraafplaats. Op basis van deze schetsen, in combinatie met de uitstraling van het bestaande kerkelijke deel van de begraafplaats, hebben we uiteindelijk het nieuwe ontwerp gerealiseerd.”

Decor

Met zijn klinkerpaden, bomen en bankjes vormt het uiteindelijke ontwerp een afspiegeling van het kerkelijke gedeelte. ,,Na de voltooiing van de werkzaamheden zullen beide gebieden naadloos op elkaar aansluiten”, zegt Carlos Veerman. ,,In het hart van de begraafplaats zal een ruim klinkerpad worden aangelegd, geflankeerd door groene haagjes. Tussen de graven zullen schelpenpaadjes worden aangelegd, waardoor elk graf toegankelijk is. Strategisch geplaatste bankjes nodigen bezoekers uit om zich even terug te trekken onder de beschutting van bomen. De omgeving zal een waardige plek worden om geliefden te herdenken. Wie straks het graf betreedt, zal verwelkomd worden door een rustgevend, groen decor.”

Traject

Hoewel het ontwerp voor de begraafplaats reeds in februari van dit jaar voltooid was, zullen de werkzaamheden pas na een periode van zeven maanden aanvangen. Kees: ,,Vanwege een gebrek aan materialen, leveringsproblemen en diverse andere factoren hebben de plannen vertraging opgelopen. Dat is spijtig, want we hadden graag direct van start willen gaan.” De werkzaamheden zullen naar verwachting zo’n twee jaar in beslag nemen. Carlos leg uit: ,,We voorzien dat we gedurende de eerste maand het grootste deel van het werk kunnen verrichten, maar we dienen de periode van grafrust voor de graven achterin het gemeentelijke gedeelte te respecteren. Het is dus zeker niet zo dat de werkzaamheden twee jaar lang ononderbroken zullen plaatsvinden. We zullen rustperiodes inlassen totdat er toestemming is om graven te ruimen.” Gedurende het proces is enige mate van geluidshinder vrijwel onvermijdelijk. ,,Bij een dergelijk project komt zwaar materieel kijken. Ondanks dat zullen we er alles aan doen om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.”

Na de herinrichting zal de begraafplaats een nieuwe uitstraling hebben, maar zal tegelijkertijd vertrouwd aanvoelen. Het spiegelbeeld van het kerkelijke gedeelte van de begraafplaats is het gevolg van een capaciteitskwestie. Uit navraag bij Nicodemus Uitvaartverzorging blijkt dat het aantal begrafenissen en crematies in Volendam dit jaar tot dusver gelijk is, terwijl het aantal crematies landelijk gezien bijna 70% betreft. Dit zorgt voor druk op de lokale begraafplaats en verklaart de structuur van het begraafplaatsontwerp. ,,Het is kwestie van capaciteit”, zegt Kees. ,,Helaas is er geen ruimte om een begraafplaats te creëren met verschillende rustige plekjes in een parkachtige omgeving. Maar met de geplande herinrichting zal Volendam een laatste rustplaats krijgen die recht doet aan de herinneringen aan dierbaren.”