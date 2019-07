Voor de honden en kattenliefhebbers in Volendam

Katten en honden zijn totaal verschillende dieren. De een wil vooral rennen en spelen, terwijl de ander het liefst de hele dag achter het raam in de zon ligt. Toch leven ze vaak samen, als onderdeel van het gezin, in een huis. En alhoewel dit vaak perfect samengaat, komt het regelmatig voor dat de twee gezinsleden elkaar het leven aardig moeilijk maken.

In zo’n situatie is het aan te raden om beide dieren mee te nemen op cursus. Speciale puppycursussen voor hond en kat. Deze trainingen bevorderen de samenwerking tussen beiden dieren en zorgen voor een vreedzame toekomst binnen het gezin.



Je kat is van oorsprong een dominant dier. Je hond is sterk. Dat zat al in hun genen sinds mensenheugenis. Ze willen elkaar graag uitdagen om te kijken welke eigenschap gaat winnen. En dat is in eerste instantie erg grappig om te zien. Na een tijdje kan dit echter minder leuk worden, zeker wanneer er ook kleine kindjes rondlopen in huis.

Puppycursus volgen

Het volgen van een puppycursus biedt een mooie uitkomst om je nieuwste gezinslid te laten wennen aan de regels van het huis. Hij zal als een echte heer terugkeren naar zijn fort en zal veel beter luisteren naar hetgeen dat tegen hem wordt verteld. Je zult merken dat ook de relatie met de kat des huizes zal verbeteren, simpelweg omdat je puppy veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen en zich daardoor niet meer zo nodig hoeft te bewijzen.

Nadat je puppy zich heeft ontwikkeld kan je kat zich achtergesteld voelen. En omdat katten nou eenmaal minder voorspelbaar zijn dan honden, wordt er vaak een verzekering afgesloten voor eventuele schade die zich in het eerste jaar van de gezinshereniging plaats kan vinden. Een goede kattenverzekering geeft rust. Dit zullen je huisdieren ook opmerken en zullen daardoor eerder geneigd de vrede te bewaren.