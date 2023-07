‘Om baas in eigen huis te blijven’

Voorkeursrecht De Purmer verlengd, doorgang aankoop percelen Slobbeland

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad unaniem in met de Omgevingsvisie. Dit heeft als belangrijke consequentie dat het voorkeursrecht voor het verwerven van grond in De Purmer wordt verlengd. Daardoor houdt de gemeente de regie over de eventuele ontwikkeling hiervan. Aan de instemming gingen heel wat vergaderingen en bijeenkomsten vooraf. Benadrukt werd dat verdere uitwerking en besluitvorming van de verschillende thema’s in de toekomst nog zal volgen.

Terinzagelegging ontwerp Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035. Ga voor een hogere resolutie foto + legenda naar: https://tinyurl.com/Purmergebiedsvisie

Door: Laurens Tol

De afgelopen tijd kon de bevolking reageren op de visie. Die kwam met zienswijzen, waar met name het college en haar ambtelijke staf mee aan de slag konden. Veel daarvan gingen over de plannen in De Purmer en die kwamen bijvoorbeeld van omwonenden. Daaruit kwam de nodige kritiek naar voren, die ook werd geuit door twee sprekers bij aanvang van de vergadering.

"U zegt: we geven even 1,6 miljoen uit; dat klinkt alsof we het dan kwijt zijn, maar dat is niet zo"

In de bespreekronde ging het veelvuldig over passages in de visie over windmolens en de komst van sportvelden. Daar plaatste men de nodige kanttekeningen bij. Wethouder Marisa Kes reageerde door te melden dat daar met het vaststellen van deze visie nog geen besluiten over worden genomen. Tegen het einde van de vergadering feliciteerde zij de raad met het genomen besluit: ,,Ik vind het fantastisch en ben heel blij.”

Het kersverse raadslid Max Slotboom (PvdA) vertelde daarvoor wel bezwaren te hebben tegen de bestemming ‘gemengd’ van gronden in De Purmer. Toch vond hij die ‘te klein om tegen deze Omgevingsvisie te stemmen’. Sean Tol (GroenLinks) stemde eveneens in, maar tekende wel aan de plannen voor een industrieterrein en stadion ‘helemaal niks’ te vinden. Emile Karregat (VVD) maakte ook zijn bezwaren duidelijk, maar één belangrijk argument zorgde er toch voor dat zijn partij instemde. ,,De enige manier om het voorkeursrecht te behouden en baas in eigen huis te blijven is vaststelling van dit ruimtelijk besluit.”

De gemeenteraad stelde tevens krediet beschikbaar voor de aankoop van twee percelen bij het Slobbeland. Daar ging nog wel een debat aan vooraf, waarin Max Slotboom zich het meest kritisch toonde. Uiteindelijk stemde hij wel in, nadat bleek dat verder de hele raad vóór was. Slotboom: ,,Ik vraag mij af of wij uit kunnen leggen aan de bevolking dat wij 1,6 miljoen uit gaan geven aan iets waarvan we niet weten wat we ermee gaan doen.”

Wethouder Kes zag dat anders: ,,U zegt: we geven even 1,6 miljoen uit. Dat klinkt alsof we het dan kwijt zijn, maar dat is niet zo. Wij hebben te maken met een gemeentelijke begroting en de waarde van de percelen komt in de boeken. We hoeven voor deze aankoop geen geld te lenen, waardoor we ook geen rentelasten hoeven op te nemen. Deze percelen houden hun waarde.”

Emile Karregat stelde voor om de panden niet te slopen, zolang er nog geen bestemming voor is. De huidige staat ervan zou zorgen voor urgentie om er iets mee te gaan doen. Bij een sloop zou die minder sterk worden, vermoedt hij. Als voorbeeld wees het raadslid naar de gemeentelijke aankoop van het Tase-terrein in 2015, waar tot op heden ook nog weinig mee gebeurde. Men was eensgezind in het voornemen om dit scenario niet te willen laten herhalen.

Met de aankoop van de percelen krijgt de gemeente een nieuwe troef in handen om de ‘transformatie’ van het Slobbeland meer gestalte te geven. Die sluit tevens aan op bepalingen over het toekomstige ‘waterfront’ in de goedgekeurde Omgevingsvisie.