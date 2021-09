Voorkom schade door wateroverlast

Het klimaat verandert. Hevige stortbuien komen steeds vaker voor.

De kans op wateroverlast is groot.

Partnercontent

De anti wateroverlast zak van voorbereidopwater.nl beschermt uw woning hiertegen.

Het is een innovatief Nederlands product dat wordt aanbevolen door verzekeraars en calamiteitenbedrijven.

Praktisch: Licht van gewicht. Neemt weinig ruimte in beslag. Bewaar bijvoorbeeld in de meterkast. U heeft geen zand nodig. Dompel de zak in een ton met water. De zak zwelt automatisch op en is na drie minuten klaar voor gebruik.

Goedkoop: Een zak van 120cm x 25cm (geschikt voor bij o.a. deuren) kost €14,50.

Gratis bezorging in Edam-Volendam.

Duurzaam: Vijf jaar houdbaar. Na gebruik simpelweg bij restafval. Milieuvriendelijk en niet toxisch.

Voorbereidopwater.nl