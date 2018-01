Voorleesontbijt in Bibliotheek Volendam met Ageeth de Haan

Vanwege de Nationale Voorleesdagen, die van 24 januari t/m 3 februari gehouden worden, vinden er in de bibliotheken van Waterland verschillende activiteiten plaats. Woensdagmorgen om 09.30 uur was er een voorleesontbijt in de Volendamse Bibliotheek met peuters van Kinderopvang Bambi.

Uit het bekroonde prentenboek “Ssst! De tijger slaapt” van Britta Teckentrup werd voorgelezen door de in Oosthuizen woonachtige Ageeth de Haan. Ageeth is theatermaker en maakt speciale producties voor basisscholen. In een kring zaten de kinderen om Ageeth toen ze voorlas uit het boek en daarbij de mooie prenten liet zien aan de jongens en meisjes. Voorlezen is heel erg belangrijk. Het is gezellig en schept een band. Het prikkelt de fantasie en het vergoot de kennis van de taal.