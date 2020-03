Voorzorgsmaatregelen Corona De Zorgcirkel

Ter bescherming van bewoners met een kwetsbare gezondheid is onze locatie

TIJDELIJK GESLOTEN VOOR VRIJWEL ALLE BEZOEK.

Wij realiseren ons dat dit een vervelende maatregel is, die wij helaas moeten nemen ter bescherming van de bewoners.

Wilt u toch heel graag op bezoek komen en kan dit wat u betreft niet uitgesteld worden tot na 31 maart? Neem contact op met de zorgcoördinator of zorgmanager. De zorgcoördinator kan per bewoner vaststellen welk bezoek door kan gaan.

U bent helaas niet welkom als u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Stelt u bij twijfel uw bezoek uit.

Belt u uw contactpersoon bij De Zorgcirkel als u vragen heeft of bel onze klantenservice via dit telefoonnummer: 088 55 99 500.

Onze excuses voor het ongemak.