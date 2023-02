Vrijdag laatste les en diploma uitreiking jeugdschaatsen

Laatste les wordt SUPER LEUK met Jagermeesters Voor dit evenement is een tijdschema opgesteld welke ook rekening houdt met de kinderen die wat minder snel zijn. De eerste rondes worden langzamer geschaatst dan de laatste rondes. Het aantal te rijden ronden per kind is bepaald aan de hand van het behaalde niveau en het resultaat van de 100mtr proef. Als de kinderen meer ronden kunnen bijhouden dan is dat natuurlijk geen probleem. Alleen als zij echt niet meer kunnen en achterop raken dan dienen zij naar de buitenzijde van de baan te gaan, zodat de jagermeesters door kunnen gaan met het schema. Aan de buitenzijde van de baan kan gewoon door geschaatst worden op een eigen tempo met de begeleide trainers die ook aan de buitenzijde schaatsen.

Aanstaande vrijdag zal alweer de laatste les worden georganiseerd bij het jeugdschaatsen. In deze les worden er vele rondes van 400mtr geschaatst achter de “jagermeesters” aan. Na deze les zullen de bussen niet naar de P-Marinapark rijden. De kinderen zullen vanaf 18.15 uur afgezet worden bij het Don Bosco College aan de Heideweg. In de grote Aula zal de diploma uitreiking plaats gaan vinden. Ouders en overige belangstellenden zijn van harte welkom, de koffie staat gereed. Fotograaf Jaap Jonk zal bij de aula ingang staan met heel veel foto, die in principe gratis worden aangeboden. Er zal wel een schaal aanwezig zijn waarin het eenieder vrij staat een bijdrage in de kosten te doneren.

