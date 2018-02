‘Vrolijk ongemak met een kakkerlak’ van Burgernut Jeugdtoneel

In de toneelzaal van MFA ‘De Groote Molen’ aan de Seevanckweg 93 te Oosthuizen werd afgelopen weekend drie keer het jeugdtoneelstuk ‘Vrolijk ongemak met een kakkerlak’ opgevoerd door Burgernut Jeugdtoneel. Hier namen 18 jeugdige toneeltalenten aan deel en de regie was in handen van Petra van den Akker en assistente Nadine Pasterkamp. Het jeugdtoneel van Toneelgroep Burgernut werd met de drie uitvoeringen geconfronteerd met de griep.