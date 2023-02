‘Eén derde van ons voedsel wordt verspild’

Vwo’ers koken met verspild voedsel een diner voor twintig gasten

‘Eén derde van ons voedsel wordt verspild.’ Dat schokkende feit stond op het tafelkleed bij het ‘wastecooking diner’ van de vwo-klas van leraar aardrijkskunde Bas Hendrikse. Zestien vwo’ers op het Don Bosco College lieten afgelopen woensdag zien dat verspild voedsel zeker een diner waardig is.

Door: Chris Bond

Na een aantal bewogen jaren tijdens de pandemie draait het Don Bosco College alweer ruim een jaar als vanouds. Er is weer genoeg ruimte om excursies en projecten te organiseren, en daar speelde leraar aardrijkskunde Bas Hendrikse graag op in. De kookliefhebber had al jaren in gedachten om een project als dit aan een van zijn klassen voor te leggen. Met deze groep - die in zijn eigen woorden ‘uniek’ is - kon dat idee nu eindelijk waargemaakt worden. Zijn aardrijkskundeklas zou een ‘wastecooking diner’ gaan bereiden voor een twintigtal gasten. Het wordt ‘wastecooking’ genoemd, koken met voedsel dat anders simpelweg verspild zou worden.

Het idee komt voort uit een aardrijkskundehoofdstuk waar de vwo-klas mee bezig is; het wereldvoedselvraagstuk. Hierin wordt gekeken naar voedselzekerheid en hoe die toegang tot voedsel verschilt binnen de wereld. „Zo hebben gebieden als de Verenigde Staten en de Europese Unie veel meer toegang tot voedsel dan armere landen in bijvoorbeeld Azië of Afrika”, vertelt de leraar tijdens een diepgaande uitleg. „Maar om nou weer op wereldniveau te blijven hangen: je moet je realiseren dat zoiets ook in onze eigen achtertuin gebeurt. Dat zie je bijvoorbeeld al in het stijgend aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank. Er heerst een hoop verborgen armoede in Nederland en dat kan ook vertaald worden naar een bepaalde voedselzekerheid.”

Met die gedachte zochten Bas Hendrikse en zijn zestien leerlingen het hoofdstuk wat dichter bij huis op, door te gaan kijken naar de voedselverspilling in eigen leefomgeving. „Eén derde van ons voedsel wordt weggegooid en daar mogen mensen zich best iets meer bewust van zijn. Ons plan was om met verspild voedsel van lokale ondernemers en supermarkten een gratis diner te bereiden.” Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan, zo realiseerde de klas zich snel. „Ik dacht eigenlijk dat iedere ondernemer wel voedsel weggooit, maar bij veel kleine ondernemers in onze gemeenschap is het al bedrijfsvoering dat er zo min mogelijk voedsel weggegooid mag worden. Daarbij heeft de overheid de laatste jaren ingezet op het verminderen van voedselverspilling. Zo zijn (grote) ondernemers vaak banden aangegaan met de voedselbank of bedrijven als Too Good To Go.” Maar dat feit gooide geen roet in het eten. De enthousiaste leerlingen gingen in groepjes aan het werk om er alsnog wat van te maken, zodat Bas op dinsdagochtend toch met een auto vol kratten eten het schoolterrein op kwam rijden.

De vwo-scholieren stonden een hele middag enthousiast in de keuken van de middelbare school de lading eten te bereiden. „Niemand had gedacht dat we zoveel voedsel zouden inzamelen”, zegt de leerkracht enthousiast. De gasten kregen ’s avonds in het restaurant van het DBC een speciaal ontworpen wastecookingmenu voorgeschoven. Omdat er zoveel ingrediënten waren ingezameld konden er uiteenlopende gerechten worden gemaakt. Het werd een zevengangenmenu met een amuse, een frisse witlofsalade en een ‘soep van de chef’ tot de ‘mysterieuze ovenschotel’ en het ‘droomdessert’. De mysterieuze namen zorgden dat de genodigden positief verrast waren met het eten dat op hun borden verscheen.

Tot slot van het diner werd gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor het achterliggende doel: het ophalen van geld voor de Hulpgroep Geven en Nemen. „Om het onderwerp van de voedselzekerheid in de omgeving nog meer te benadrukken steunen we Geven en Nemen. Zij zetten zich in voor mensen in onze gemeente die het financieel minder hebben. Zo is dit initiatief een mooie koppeling naar hen”, zegt Bas ambitieus.

De twintig gasten gingen met een volle maag naar huis, de Hulpgroep Geven en Nemen ontving een donatie van ruim 360 euro en het tal overgebleven kratten werd eveneens gedoneerd aan de hulpgroep. Het project waar Bas Hendrikse en z’n vwo-klas met onzekere verwachtingen aan begonnen was uiteindelijk een enorm succes. „Het diner is een voorbeeld van wat het Don Bosco College graag nastreeft”, sluit Bas af. „Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en bewustzijn van leerlingen, in samenwerking met de lokale gemeenschap. Dat is ons doel.”

Foto: Hulpgroep Geven en Nemen Volendam