Waar kun je parkeren in Volendam?

Volendam is een van de leukste en drukste toeristische plekjes van Nederland, volgens onderzoek blijkt dat het dorp elk jaar overspoeld wordt door meer dan 1 miljoen toeristen. De verwachting is dat dit aantal alleen maar verder gaat groeien.

Een groot gedeelte hiervan komt vanaf Schiphol, waar ze een parkeerplek gemakkelijk kunnen regelen via Parkplaats.nl. Voor Volendam is dit niet het geval, dus hieronder vind je parkeerplekjes in het mooie dorp.



Marinapark

In Volendam vind je meerdere parkeerplekken waar je vrij mag parkeren zonder de zogenoemde parkeerschijf. De locatie Marinapark is hier een voorbeeld van, wat grenst aan de nieuwe Jachthaven. Op deze parkeerplaats kunnen zowel touringcars als auto’s worden geplaatst. In totaal herbergt Marinapark ruimte voor 18 touringcars en 300 auto’s. Je komt Marinapark direct tegen als je Volendam binnenkomt vanuit Amsterdam, het is eigenlijk niet te missen.

Haven

Een andere gratis locatie om te parkeren in Volendam is bij de haven. Op deze parkeerplek zijn alleen maar 90 auto’s toegestaan, het is dan ook een stuk kleiner dan Marinapark. Parkeerplaats Haven ligt direct naast Slobbeland, wat een recreatiegebied is. Bovendien is het vanaf deze locatie maar 4 minuten lopen totdat je de haven hebt bereikt.

Art Historical Center

Als je verder Volendam in rijdt vind je tevens een parkeerplaats, wat direct grenst aan het IJsselmeer en dus ook de beroemde dijk van het dorp. Deze locatie bij het Art Historical Center biedt plaats aan 125 auto’s. Ook kunnen 32 touringcars hier parkeren, al betalen zij per dag 10 euro. De auto’s mogen geheel vrijblijvend parkeren op deze plek.

Boegstraat

Een andere parkeerlocatie in Volendam waar alleen maar personenauto’s zijn toegestaan is de overdekte parkeergarage in de Boegstraat. Hier kunnen 120 auto’s parkeren tegen een prijs van maximaal 9 euro per dag. De auto’s kunnen maximaal 2,10 meter hoog zijn, anders passen ze niet in deze garage. Je kunt hier betalen voor een dagkaart met een PIN-kaart of een creditcard.

Hotel Spaander

Ook bij Hotel Spaander is een parkeerterrein aangelegd, wat eigenlijk een particuliere parkeerplaats is. Als je een gast bent van het bekende hotel mag je hier parkeren tegen een prijs van 10 euro per nacht. Anders kost het per uur 3 euro om hier een auto te mogen parkeren. Per dag kan het bedrag oplopen tot maximaal 30 euro. Plekken om je auto kwijt te kunnen zijn hier overigens niet altijd beschikbaar.