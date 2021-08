Waar let je op bij het kopen van sieraden?

Wil jij graag nieuwe, mooie sieraden, maar weet je niet goed welke het beste bij jou passen? Sieraden kosten natuurlijk geld. Daarom wil je het liefste dat je sieraden koopt die echt goed bij jou passen. Sieraden waarvan jouw uiterlijk gaat stralen. Het is soms niet makkelijk om dan een keuze tussen sieraden te maken. Want welke passen nou het beste bij jou?

Van welke oorbellen, armbanden, kettingen en ringen gaat jouw uiterlijk het meest stralen? Ontdek hier waar je op moet letten bij het kopen van sieraden!



Zo bepaal je de kleur!

Bij Finaste.nl zijn er sieraden in goud en zilver. Het is handig om eerst een keuze te maken of je voor goud of zilver gaat. Natuurlijk kun je ook voor allebei gaan. Het advies is wel om bij een outfit te kiezen voor gouden óf zilveren sieraden. Wil je dus allebei de kleuren kopen? Draag dan bij de ene outfit alleen zilver en bij de ander alleen goud.

Hoe weet je welke kleur het beste bij jou staat? Hier zijn twee super handige tips voor. De eerste tip is heel simpel. Je kijkt naar wat jij zelf mooier vind staan. Heb je geen gouden en zilveren sieraden? Leen even een set oorbellen of een ketting en ga voor de spiegel staan. Welke kleur vind je zelf het mooiste? Kom je er niet uit? Ga dan even verder naar tip twee.



Warm of koud?

Bij tip twee kijk je naar of je een warme of koele ondertoon hebt. Vaak staat goud beter bij een warme ondertoon en zilver bij een koele ondertoon. Dit kun je zien door naar de aderen van jouw pols te kijken. Groene aderen passen bij een warme ondertoon, blauwe aderen bij een koude. Daarnaast zie je ook dat mensen een lichte haarkleur en blauwe of groene ogen vaker een lichte ondertoon hebben en mensen met donker haar en donkere ogen een warme ondertoon. Dit hoeft bij jou natuurlijk niet zo te zijn, maar je kunt het altijd checken.



Kijk naar de gelegenheid

Als je weet voor welke kleur je gaat, kun je al een hele hoop sieraden afschrappen. Nu is het belangrijk om te kijken naar welke soorten sieraden je gaat uitkiezen. Wat dit betreft is het belangrijk om in jouw achterhoofd te houden voor welke gelegenheid je sieraden koopt. Formeel, alledaags of voor een gaaf feestje? Elke gelegenheid vraagt namelijk om een andere stijl en grootte. Zo vallen bijvoorbeeld kleine, fijne oorbellen niet goed op bij een feestjurk, maar kan het bij een zwart elegant jurkje fantastisch mooi staan. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk wat jij mooi vind.



Wat ga je gebruiken?

Wat ga je het vaakste gebruiken? Een set oorbellen, een ketting of armbandjes? Het zou zonde zijn als je sieraden koopt die je bijna niet omhebt. Hou hier dus ook rekening mee als je shopt op Finaste.nl. Kijk tot slot ook of de sieraden die je wilt kopen ook passen bij jouw kleding en kledingstijl. Zo maak jij jouw outfit namelijk helemaal af.