Waar moet u op letten bij het kopen van een bestelbus?

Bent u zelfstandig ondernemer en voert u klussen op locatie uit? Dan neemt u waarschijnlijk de nodige hulpmiddelen mee om het uzelf makkelijk te maken. Om deze hulpmiddelen te vervoeren, heeft u een bestelbus nodig. Maakt u momenteel nog geen gebruik van zo’n bedrijfsauto? Dan wordt het de hoogste tijd om er eentje aan te schaffen. In deze tekst vertellen wij u waar u op moet letten bij het kopen van een bestelbus.

Partnercontent

Laadruimte

Een bestelbus is voorzien van een laadruimte. Dankzij deze ruimte kunt u niet alleen uzelf, maar ook uw hulpmiddelen makkelijk en snel verplaatsen van A naar B. U moet weten dat niet iedere bestelbus dezelfde laadruimte heeft. Er kan zelfs behoorlijk veel verschil zitten in de afmetingen. Kijk daarom altijd naar de laadruimte voordat u een bestelbus koopt. Hoe groot de laadruimte moet zijn? Dat hangt af van hetgeen u erin wilt vervoeren. Als u voornamelijk hoge en/of lange spullen vervoert, is een grote laadruimte aan te raden. Anders volstaat een kleine laadruimte.

Staat van de auto

Omdat de laadruimte een belangrijk onderdeel is, werpen veel ondernemers hier een blik op voordat zij een bestelbus kopen. Richt u niet alleen tot de laadruimte. Er zijn namelijk ook andere dingen waar u op moet letten. De staat van de auto is hier een voorbeeld van. U wilt immers niet dat uw bestelbus het binnen de kortste keren begeeft. Onderwerp het voertuig daarom aan een uitvoerige keuring voordat u tot aankoop overgaat.

Veel ondernemers inspecteren alleen de buitenkant van een bestelbus. Ziet deze er goed uit? Dan stemt dit u mogelijk tevreden. Helaas wil dit niet zeggen dat de auto in goede staat verkeert. Werp daarom ook een blik in de auto. We doelen hiermee niet op het interieur, maar op de motorkap. De staat van de onderdelen geeft u een goede indruk van hoe er met de bestelbus is omgegaan. Ziet het motorcompartiment er goed uit? Ga dan nog even onder de auto liggen om te zien hoe de onderkant eruitziet. Als u hier ook niets vreemds ziet, is de kans groot dat het om een goede bestelbus gaat.

Prijs

Voordat u een bestelbus koopt, kijkt u uiteraard naar de prijs. Vindt u een nieuwe bestelbus te duur? Zet zo’n bedrijfsauto dan niet direct uit uw hoofd. Bij DUTCH Vans kunt u namelijk een tweedehands bestelbus kopen. U bent dan aanzienlijk goedkoper uit. Zo betaalt u bijvoorbeeld veel minder voor een tweedehands Volkswagen Transporter dan voor een nieuwe. Denk overigens niet dat de kwaliteit te wensen overlaat. Een tweedehands bestelbus heeft weliswaar al één of meerdere eigenaren gehad, maar kan vaak nog prima een ronde mee.