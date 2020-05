Partner content

Waar op letten bij een bezichtiging?

Bij het huren van een nieuwe woning komen er allerlei factoren om de hoek kijken. Is het niet te duur? Is het ruim genoeg? Zijn er genoeg faciliteiten in de buurt? En mocht je eindelijk uit alle huurwoningen van Volendam een huis op het oog hebben, dan moet je die eerst nog bezichtigen. Misschien heb je het wel al eens gehad dat de werkelijkheid toch niet helemaal overeenkwam met de foto’s. Of misschien wel andersom, dat je soms denkt dat een huis klein is, maar vanbinnen heel ruim is. Een bezichtiging is zo goed als een must voordat je een huis gaat huren. Want van alle huurhuizen in Noord-Holland, kies je er toch één uit, en dat is een belangrijke keuze. Zonder een bezichtiging, weet je nooit echt waar je aan toe bent. Hier lees je verder waar je op moet letten als je een bezichtiging op de planning hebt staan.

Niet wegdromen

Een grote fout die velen bezoekers maken is het wegdromen tijdens de bezichtiging. Wanneer je de ‘ideale woning’ binnenloopt, beginnen de meesten met fantaseren wat voor meubels er al in de hal passen. ‘Goh, een grote ronde spiegel zou hier perfect in de hal passen’ of ‘ons vloerkleed zou heel mooi matchen bij deze tegels’. Tuurlijk zijn dit zaken waar je graag over nadenkt, maar laat je daardoor niet de focus verliezen. Je moet namelijk ook rekening houden met de praktische zaken. Uiteindelijk zullen je vloerkleed en je spiegel in elke geschikte woning hun ‘ideale plekje’ wel vinden!

Algemene staat en afwerking

Verhuurders durven hun foto’s nog wel eens precies op die manier te nemen dat je net niet ziet dat er iets mankeert, zoals vochtplekken of lekkages. Er zijn daarom een aantal algemene zaken aan het huis die je even na moet gaan of die in orde zijn. En als ze niet in orde zijn, hoe bereid ben je dan om de mankeringen zelf te vervangen en voor kosten op te draaien. Bij punten van de algemene staat moet je denken aan de kozijnen, ramen en deuren, metselwerk/voegen, het dak/de dakgoot en schilderwerk. Verder is het belangrijk om op de afwerking te letten. Misschien zijn de foto’s zo gemaakt dat je bijvoorbeeld de vloer niet goed ziet. Let daarom bij de bezichtiging erop of er überhaupt overal een (onder)vloer in ligt, de plinten nauwkeurig (en aanwezig) zijn en de binnenmuren in goede staat zijn.

Sanitair en keuken

Op de website waar je de woning gevonden hebt, staat altijd beschreven over wat voor soort faciliteiten de keuken beschikt en over welke sanitaire voorzieningen de woning beschikt. Maar klopt het wel allemaal wat de verhuurder zeggen? Ga daarom na of alle voorzieningen daadwerkelijk aanwezig zijn, zoals het beloofde afwasmachine, de magnetron, de afzuiger, de koelkast, de oven etc. Kijk ook of er voldoende pitten aanwezig zijn om te koken (en of ze werken). Het beschikken over de voorzieningen geldt ook voor de badkamer. Is er daadwerkelijk een bad zoals beschreven op de website? Zijn er evenveel wastafels zoals vermeld? Kijk bovendien of er voldoende opties zijn om te ventileren in de badkamer.

Elektra

Het lijken misschien kleine dingen, maar als je de woning daadwerkelijk gaat huren niet onbelangrijk. Het gaat hier om elektronische voorzieningen. Kijk bij de bezichtiging bijvoorbeeld of de bedrading mooi is weggewerkt. Vraag waar en hoeveel stopcontacten er zijn. Check of de muren en vloeren geïsoleerd zijn en of er dubbel glas aanwezig is. Wat mensen vaak over het hoofd zien, is het kijken naar de CV-ketel/boiler/geiser. Deze dient nog in goede staat te zijn, zodat je niet later met de gebakken peren zit.

Jouw wensen

Last but not least: ga voor jezelf na wat jij graag wilt. Je moet niet elke woning afwijzen die aan een puntje niet voldoen, maar je mag best een beetje kieskeurig zijn. Jij moet er tenslotte in gaan wonen. Denk bijvoorbeeld aan genoeg daglicht in de kamer hebben, een tuin met veel zon en het aantal ramen/deuren. Vindt je het erg als het huis een beetje gehorig is? Zijn er rookmelders in het huis? En mag je huisdieren nemen in het huis? Is er nog asbest aanwezig en beschikken de ramen en deuren over een beveiliging.

Bij de bezichtiging kan je beter te veel vragen stellen dan te weinig. Schroom niet om ze te stellen, want het gaat om jouw toekomst. De belangrijkste vraag die je op het eind aan jezelf moet stellen: heb je een goed gevoel? Zo ja, dan zit je helemaal goed.