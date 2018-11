Beleggingscolumn

Waarom is de spaarrente zo laag? (En welke alternatieven zijn er?)

Regiobank: 0,10%. ING: 0,03%, ABN AMRO: 0,03%. Rabobank: 0,03%. Triodos: 0,00%. Banken blijven de spaarrente verlagen, terwijl klanten daar niet blij van worden. Maar waarom doen ze het dan toch? En welke alternatieven heb je als spaarder?

Waarom verlagen banken de spaarrente?

Dat heeft alles te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank. Net zoals consumenten bij een bank sparen en lenen, doen banken dat op hun beurt bij de Europese Centrale Bank (ECB). Banken lenen geld van de ECB (of van spaarders) om vervolgens weer uit te lenen, bijvoorbeeld als hypotheek of bedrijfslening.

De ECB hanteert momenteel extreem lage rentetarieven. De rente om geld te lenen staat op 0%. Gratis dus. En om geld tijdelijk te stallen bij de ECB betalen banken op dit moment 0,40% (negatieve rente). Op deze manier probeert de ECB banken te stimuleren geld uit te lenen om zo de economie en inflatie in de Eurozone te stimuleren. Gevolg is wel dat banken eigenlijk niet zitten te wachten op veel spaargeld en daarom de spaarrente verlagen. Doordat de consument een lage spaarrente ontvangt, hoopt de ECB dat diezelfde consument meer gaat uitgeven. Dat is gunstig voor de economische groei en inflatie.

Wanneer gaat de rente weer omhoog?

Dat is afhankelijk van de Europese Centrale Bank. Zodra zij de rentes voor banken gaan verhogen, volgt de spaarrente vanzelf. Maar waar wacht de ECB dan op? Totdat zij vinden dat de economische groei en inflatie in de Eurozone hoog genoeg is. Met name de inflatie blijft nog achter bij de doelstelling van de ECB. Men verwacht dat de rente pas eind 2019 of begin 2020 langzaam wordt verhoogd door de ECB. Tot die tijd houden banken de spaarrente laag.

Wat zijn de alternatieven?

Je kunt een deposito afsluiten. Dan staat je geld echter vast en kun je er niet aankomen zonder een boete te betalen. De rente op een deposito is niet erg hoog. Een deposito van 5 jaar bij Rabobank, ING of ABN Amro levert slechts 0,15% per jaar op.

Sparen in het buitenland dan? De rente bij buitenlandse banken is hoger, maar het is de vraag of het helemaal veilig is. Binnen de Eurozone geldt het depositogarantiestelsel tot € 100.000,-. Maar toen de IJslandse spaarbank Icesave in 2009 omviel duurde het tot 2016 voordat alle spaarders hun geld terugkregen. En dat ging zeker niet zonder slag of stoot.

Betaal je een hoge hypotheekrente? Dan kan het lonen om (een deel) af te lossen. Vaak kun je per jaar maximaal 10% of 20% boetevrij aflossen. De rente die je bespaart is vaak hoger dan de rente op een spaarrekening. Of het voor jou interessant is, hangt heel erg af van je persoonlijke financiële situatie. Laat je dus goed adviseren.

Heb je een gezonde financiële buffer, heb je een deel van je geld niet direct nodig en ben je bereid om wat risico te nemen? Dan is beleggen een slim alternatief. De verwachte rendementen van beleggen liggen een stuk hoger dan de spaarrente. Wil je meer weten over de mogelijkheden van beleggen? Kijk dan eens op www.care-is.nl of www.axento.nl. Beleggen bij Axento kan vanaf € 15.000,-. Eén van de voordelen van Axento is dat je eenvoudig periodiek kunt bijstorten zonder transactiekosten.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager Axento & Care IS vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

www.care-is.nl