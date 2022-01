Wat doet een procesoperator?

Een leuke technische baan. De procesoperator is degene die de leiding heeft over de machines! De fasen in het proces worden gestuurd door de operatoren, die samenwerken om een eindresultaat van hoge kwaliteit te produceren.

Partnercontent

Wat houdt de functie van procesoperator, en dan met name van een chemisch fabriek, precies in? Je leest het in dit artikel.

Wat is de rol van een procesoperator?

Je hebt verschillende verantwoordelijkheden, waaronder het bewaken van de status van het productieproces in de fabriek waar je werkt en ingrijpen als dat nodig is. Je voert ook inspecties uit op de installatie zelf. Klein onderhoud wordt door jou uitgevoerd, terwijl groter werk wordt uitgevoerd door het onderhoudspersoneel. Als de fabriek moet worden opgestart of stilgelegd, heb jij de leiding over de uitvoering ervan.

Wat houdt het beroep van operator in een chemische fabriek precies in?

Onder strenge veiligheidsvoorschriften houden procesoperators van chemische fabrieken zich bezig met het onderhoud van fabrieksapparatuur en gevaarlijke stoffen. Zij gebruiken debietmeters, paneel verlichting en andere indicatoren om industriële machines te controleren. Onder toezicht van supervisors schakelen ze in noodgevallen het systeem uit. Een groot deel van dit werk bestaat uit het onderzoeken van apparatuur en tanks om er zeker van te zijn dat deze in uitstekende staat verkeren.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een operator in een chemische fabriek?

Als procesoperator van een chemisch bedrijf ben je verantwoordelijk voor de bediening van de apparatuur van het bedrijf en moet je ervoor zorgen dat deze veilig en doeltreffend werkt. Je levert goederen af, inspecteert apparatuur, houdt toezicht op de productie en houdt bedrijfsgegevens bij. Je kunt worden gevraagd om samen te werken met supervisors of technici om problemen op te lossen of problemen met de productie op te lossen.

Het monitoren van meters en het registreren van chemische reacties kan deel uitmaken van je takenpakket om een gestaag en consistent proces te garanderen. Je kunt ook toezicht houden om te voorkomen dat er een noodsituatie ontstaat. Als zich een noodsituatie voordoet, kan het zijn dat je de apparatuur moet uitschakelen en anderen op de hoogte moet brengen van de situatie. Je kunt belast zijn met de bediening van machines om gevaarlijke chemicaliën te verwijderen en vervuilde gebieden schoon te maken.

Wat voor opleiding heb ik nodig?

Voor deze functie wordt meestal een opleiding op de werkplek gegeven. Tijdens de on-the-job training leer je onder andere hoe je apparatuur bedient, testprocessen uitvoert, met chemicaliën omgaat en rapporten opstelt.

Je kunt ook een diploma chemische technologie behalen om je voor te bereiden op het werk en je te onderscheiden voor potentiële werkgevers. Een chemische engineering curriculum leert je hoe je chemische fabriek apparatuur te bedienen. Je krijgt een brede opleiding die chemie, informatica, en wiskunde klassen omvat. Daarnaast krijg je uitgebreide instructie in chemische processen, technologie, chemische technieken, veiligheid, en testen. Je moet goed met computers overweg kunnen en een formele opleiding hebben gevolgd om meer kans te maken op werk in deze sector.

Wat zijn de kansen op werk?

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) zal de werkgelegenheid in chemische installaties en systemen operators tussen 2018 en 2028 naar verwachting met 9% dalen. De daling is het gevolg van technologische verbeteringen die apparatuur efficiënter maken en de hoeveelheid computergestuurde apparaten vergroten waarvoor geen geschoolde arbeiders nodig zijn. De daling is deels toe te schrijven aan de praktijk van de industrie om te snijden in uitgaven en werknemers. De trend naar meer milieubewustzijn heeft ook gevolgen gehad voor de sector, met een daling van het aantal banen tot gevolg.

Wat zijn enkele andere beroepen in hetzelfde vakgebied?

Procesoperators van aardolie pompsystemen, raffinaderij operators en meters werken in aardolieraffinaderijen en niet in chemische installaties. Zij moeten meters en indicatoren in de gaten houden, technische apparatuur bedienen en reageren op noodsituaties wanneer die zich voordoen. Bedieningspersoneel van gascompressoren en gas pompstations gebruikt compressoren om gassen te transporteren, samen te persen of terug te winnen. Deze werknemers moeten ook apparatuur controleren, bedienen en onderhouden die wordt gebruikt voor de verwerking en opslag van potentieel gevaarlijke chemicaliën zoals butaan, waterstof en aardgas. De meeste werknemers in deze beroepen hebben een middelbare school opleiding of gelijkwaardig gevolgd en leren de vereiste vaardigheden tijdens het werk.

Alle vacatures van Synsel.