Wat geef je je kinderen cadeau?

Wat dacht je van kinderauto’s

Is je kind binnenkort jarig?

Dan is het tijd om op zoek te gaan naar een leuk en stoer cadeau. Er zijn tegenwoordig zo enorm veel opties voor een leuk cadeau! Wij hebben een aantal originele ideeën bedacht, zodat je je kind zult verrassen op zijn of haar verjaardag. Het is helemaal leuk om te kijken naar een speciaal cadeau als ze bijvoorbeeld vijf jaar zijn geworden, dat is toch wel een bijzondere leeftijd! Je kind is al een stukje ouder en zal binnenkort naar school gaan. Je kind kan al veel meer en het is een echt mensje met persoonlijkheid aan het worden. Hoe leuk als je dan een cadeau vindt dat helemaal bij je kleine persoontje past?

Kinderauto

Een leuke optie is om een kinderauto te geven. Een kinderauto is enorm leuk voor het kind zelf en als ouder kun je er vast ook van genieten! Hoe leuk om je kleintje in een mini BMW of Porsche te zien? Want die opties zijn er zeker! De grote automerken doen mee. Dus je kunt ook kijken of er een kinderauto is die hetzelfde ontwerp heeft als jouw eigen auto! Hoe leuk!

Je kunt kiezen uit verschillende kinderauto’s, zo heb je auto’s voor één persoon maar ook voor twee personen. Dat is pas echt leuk voor een tweeling of kids die qua leeftijd dicht bij elkaar zitten. Zo voorkom je ook nog eens ruzie… Alleen kan er ruzie ontstaan wie achter het stuur mag zitten… Daarnaast kun je kijken welke motor je wilt, ga je voor een V12 motor? Dat is de beste keuze. Deze heeft veel meer kracht en je kind kan op een rustige en veilige manier in de tuin rondrijden, zonder dat de auto tot stilstand komt bij elke graspol. Ga je voor een jeep of station? Aan jou de keuze! Neem eens een kijkje bij carkiddo.nl



Een ervaring

Tegenwoordig is het ook leuk om een ‘ervaring’ te geven. Soms wil je ook even minder materialistisch zijn en is een dagje uit ook een heel leuk cadeau! Zo leer je je kind ook nog eens dat je niet altijd materiaal nodig hebt om gelukkig te zijn. Neem je kind mee naar een dierentuin bijvoorbeeld of laat ze kennismaken met de echte safaridieren in een park! Een pretpark is ook altijd een goed idee, denk bijvoorbeeld aan de Efteling. Het zal een sprookjesachtige dag worden om nooit te vergeten! En als ouder is het ook een heel leuk park.



Een tablet

Een ander leuk cadeau is om een tablet te geven, ondanks dat je misschien vroeger zei dat je niet de ouder gaat worden die kinderen krijgt die achter beeldschermen zitten… Het is de nieuwe tijd en veel kids hebben een tablet om spelletjes op te spelen. Het is een handige en vooral leuke manier van entertainment voor de kleintjes! Zoek bijvoorbeeld een aantal leuke apps uit voordat je de tablet geeft, zo staan er al wat spelletjes op en kan je kind die gelijk spelen. Maak wel afspraken over de schermtijd, want het is zonde als ze de hele dag achter een beeldscherm zitten!