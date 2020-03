Partnercontent

Wat is mijn huis in Volendam waard?

De huizemarkt is al vele jaren enorm aan het stijgen. Huizen worden duurder wat voor-en nadelen met zich meebrengt. Hoe liggen de huizenprijzen in Volendam? Is er ook een stijging te zien in de huizenprijzen en wordt het de Volendammer ook lastiger gemaakt om een huis te kopen? Je leest het in dit artikel.

De huizenmarkt in Nederland

Zo is het voor starters steeds moeilijker om een huis te vinden die past bij hun wensen en budget. Door de krapte op de huizenmarkt worden starters zelfs bijna verplicht gesteld om over de vraagprijs te bieden om uiteindelijk een huis te kunnen kopen. Voor mensen die hun huis in deze tijd willen verkopen is het echter wel weer positief. Ze kunnen veel meer vragen voor hun woning dan de WOZ waarde van het huis en bovendien ook meer dan waarvoor ze het huis ooit hebben gekocht.

Huizenmarkt in Volendam

Net als de rest van Nederland is de huizenprijs in Volendam ook gestegen afgelopen jaar. Zo ligt de gemiddelde vraagprijs van een huis op dit moment op €354244. Dit is een stijging van 0,64% ten opzichte van vorig jaar. Per M2 betaal je op dit moment zelfs €2973. Het aantal koopwoningen is ook flink afgenomen de afgelopen maanden. Zo worden er op dit moment in Gemeente Edam-Volendam slechts woningen aangeboden, waarvan 26 in Volendam. Er is dus veel krapte op de huizenmarkt en hierdoor neemt de vraagprijs van huizen in de gemeente toe.

WOZ waarde van je huis bepalen

Het is belangrijk om een goede inzicht te hebben in de WOZ-waarde van je huis. Gemeenten bepalen namelijk de waarde van onroerende zaken en aan de hand daarvan stellen ze de hoogte van de belastingen op. Zo kijkt de gemeente van Edam-Volendam onder de grootte van het huis (aantal m2) en waar het huis in de gemeente gevestigd is. Het is dus belangrijk om te weten dat er niet wordt gekeken naar de hypotheek.

Hoe kan ik de WOZ waarde bepalen? Er zijn online veel websites te vinden waarbij je dit kan doen. Hierdoor weet je wat de WOZ waarde is en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

De huizenmarkt in Volendam is dus net als de rest van Nederland aan het stijgen. De prijs per m2 is gestegen ten opzichte van 2019 en er worden steeds minder huizen aangeboden in Volendam. Hierdoor is er krapte op de markt en wordt het Volendammers moeilijker gemaakt om een huis te vinden die past bij de wensen en de behoeften.