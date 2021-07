Wat te doen tijdens een rondreis door Bora Bora?

Door de pandemie was het in 2020 eigenlijk onmogelijk om op vakantie te gaan. partnercontent

Je plan om een vakantie te boeken naar Tahiti moest dan ook even de ijskast in. Dit jaar kunnen we gelukkig wel weer redelijk normaal reizen, waardoor het ook weer mogelijk is om Maui te ontdekken bijvoorbeeld. Welke bestemming hoger op je bucketlist staat zou natuurlijk je allereerste locatie moeten zijn voor je volgende vakantie. Dit kan bijvoorbeeld Bora Bora zijn, wat een klein eiland is in Frans-Polynesië. Op Bora Bora valt er genoeg te doen, zoals de onderstaande voorbeelden.

Mount Otemanu

Je kunt Mount Otemanu vanaf elke plek op Bora Bora zien. De zwarte ruige hellingen zijn spectaculair in contrast met de weelderige jungle eromheen en de azuurblauwe lagune eronder. Hoewel heel Bora Bora het resultaat is van een oude vulkaan, die gelukkig nu is uitgestorven, zijn Mount Otemanu en Mount Pahia de meest duidelijke overblijfselen. Deze berg reikt tot 700 meter hoog en is een populaire wandelbestemming. Als je naar de basis van Mount Otemanu wilt wandelen dan kun je dit het beste doen met behulp van een lokale gids. Vanwege het fragiele vulkanische gesteente kun je helaas niet de top bereiken.

Matira Beach

Matira Beach wordt vaak genoemd als één van de mooiste stranden ter wereld. Dit kilometerslange stuk prachtig wit zand ligt aan de zuidpunt van Bora Bora en wordt omzoomd door statige palmbomen met een prachtige achtergrond van weelderige groene heuvels. Aan beide zijden wordt het begrensd door privéstranden. Matira Beach is dan ook het enige openbare strand op Bora Bora dat echt een bezoekje waard is, terwijl de toegang ook nog eens voor iedereen gratis is. Naast zwemmen kun je hier ook geweldig snorkelen aangezien het water bij Magira Beach overal ondiep is.

Bora Art Upstairs

De galerij Bora Art Upstairs, gelegen in het centrum van het dorp Vaitape, heeft de beste permanente collectie schilderijen in Bora Bora, die tien lokale kunstenaars vertegenwoordigt met meer dan 100 originele kunstwerken geïnspireerd door de Polynesische cultuur. De kunstwerken die hier getoond worden zijn gemaakt in diverse technieken en stijlen met behulp van verschillende materialen. Zo is canvas gebruikt, maar ook hout, papier, et cetera. In Bora Art Upstairs zul je dan ook veel diverse kunstwerken zien, terwijl de galerij ook nog eens boeken over de lokale kunst aanbiedt waardoor je meer kunt leren over de creativiteit op Bora Bora.

Tahiti Pearl Market

Tahitiaanse parels behoren tot de mooiste en meest gewilde ter wereld. De Tahiti Pearl Market is een familiebedrijf dat deze prachtige parels cultiveert en verwerkt tot sieraden, waarna ze verkocht worden aan bijvoorbeeld toeristen. Hun avontuur begon op het atol van Takaraa en is uitgegroeid tot een veel grotere operatie die nu pareloesters kweekt op vijf atollen in de Tuamotu-archipel. Deze verschillende locaties produceren een breed scala aan kleuren, maten en kwaliteit. Bovendien geeft deze traditionele handel op Tahiti werkt aan een groot aantal inheemse mensen, wat natuurlijk erg goed is.