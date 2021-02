Wat valt er allemaal onder een VvE-verzekering?

Als VvE moet je veel regelen: vergaderen, het appartementencomplex onderhouden, sparen in het reservefonds én het afsluiten van verzekeringen zodat het gebouw en andere mogelijke risico’s op de juiste manier verzekerd zijn.

Dit kan met verschillende losse verzekeringen, maar je kunt ook kiezen voor een VvE-verzekering. Je vraagt je misschien af wat hier allemaal onder valt? Dat maken wij jou in deze tekst graag duidelijk.

Verplichte verzekeringen voor een VvE

Als eigenaar van een gebouw ben je in Nederland verplicht om een aantal verzekeringen af te sluiten. Dit is voor een Vereniging van Eigenaren niet anders. Wanneer je als VvE een appartementencomplex wilt verzekeren, moet je in ieder geval een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. In het geval van een VvE zijn dit de enige twee verzekeringen die verplicht afgesloten moeten worden. We leggen je hieronder graag uit wat beide verzekeringen inhouden.



• Wat is een opstalverzekering?

Met een opstalverzekering VvE is het appartementengebouw verzekerd voor schade door bijvoorbeeld een brand, zware storm of lekkage. Is er ingebroken waardoor er schade aan het gebouw is ontstaan? Ook dan is deze schade verzekerd door middel van een opstalverzekering.

• Wat is een aansprakelijkheidsverzekering VvE?

Als VvE ben je in de meeste gevallen aansprakelijk als er door het gebouw schade ontstaat aan anderen of aan de spullen van anderen. Voorbeelden hiervan zijn een lekkage in parkeergarage of wegwaaiende dakpannen. Je kunt je voorstellen dat de kosten hiervoor hoog op kunnen lopen. Door een aansprakelijkheidsverzekering VvE ben je verzekerd voor deze eventuele kosten.

Ondanks dat deze twee verzekeringen verplicht zijn, is de invulling ervan lang niet altijd hetzelfde. Dit verschilt namelijk per verzekeraar. Zo kies je bij een opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor VvE bijvoorbeeld zelf wat er al dan niet gedekt wordt. Hoe uitgebreider de dekking, des te hoger de maandelijkse premie.

Zelf een VvE-verzekering samenstellen

Er zijn VvE’s die genoegen nemen met een opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering VvE. Bedenk je wel dat een gebouw minimaal verzekerd is wanneer je alleen voor deze verzekeringen kiest. Bang dat er iets gebeurt waarvoor je niet verzekerd bent? Dan kun je ervoor kiezen om risico’s bij te verzekeren. Wanneer je voor een VvE-verzekering van Centraal Beheer kiest, bepaal je zelf welke risico’s jij verzekert. Naast de verplichte verzekeringen kun jij bijvoorbeeld kiezen voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering of een inboedelverzekering. Je kunt een VvE-verzekering hierdoor zo uitgebreid maken als je zelf wilt, maar je kunt het ook minimaal houden.