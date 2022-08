Partner content

Wat zijn de voordelen van PIR isolatieplaten?

Schone energie en duurzame producten blijven de belangrijkste aandachtspunten naarmate de zorg voor de enige leefbare planeet groeit. Overal komen regeringen met nieuwe en innovatieve manieren om energie-efficiënter en CO2-neutraal te worden. Isolatie is een belangrijke factor bij het verhogen van de energie-efficiëntie van een gebouw en het verkleinen van de kans op energieverlies als gevolg van luchtlekken en onvoldoende ventilatie. Hoewel er tegenwoordig veel isolatieoplossingen voor isoleren plat dak buitenzijde op de markt verkrijgbaar zijn, kunnen er maar weinig tippen aan de buitengewone kosteneffectiviteit van PIR-isolatie. Dat heeft te maken met deze voordelen!

Hoge R-waarde

PIR stijve isolatieplaat is populair bij alle isolatiecategorieën. Het is een van de meest veelzijdige, thermisch efficiënte en gemakkelijk toegankelijke isolatiematerialen die momenteel beschikbaar zijn. Een stap hoger dan polyurethaan, de PIR-plaat heeft een van de hoogste R-waarden per dikte in vergelijking met elk ander isolatiemateriaal op de markt.

Lichtgewicht

PIR-harde isolatieplaten zijn gemakkelijk te hanteren en te vervoeren, waardoor de installatie veel sneller gaat. Door hun geringe gewicht zijn ze ideaal voor moderne constructietechnieken en lichtgewicht draagconstructies. Ze zijn veel lichter in vergelijking met traditionele isolatievormen die meer dan 120 kg/m³ wegen.

Zeer duurzaam

PIR-isolatie is zeer duurzaam en gaat langer mee:

• PIR-isolatieplaten zijn vrij dun. Minder materiaal betekent lichtere constructies en lagere bouwkosten.

• PIR-borden presteren jarenlang consistent. Wanneer je PIR-isolatie gebruikt, bespaar je honderden euro's aan energieverbruik. Je verlaagt je CO2-uitstoot en bespaart jezelf de moeite om nog een isolatieklus te moeten doen.

• Het produceert minder afval, waardoor het een van de milieuvriendelijkere isolatiematerialen is.

• Het is recyclebaar en ideaal als je je ecologische voetafdruk wilt verkleinen.

Uitstekende thermische prestaties

PIR 2 zijdig aluminium platen bieden uitstekende thermische prestaties, aangezien hun lambda-waarden slechts 0,022 W/mK zijn. Vanwege de thermische eigenschappen vereist het slechts de helft van de dikte van typische op mineralen gebaseerde isolatie om dezelfde thermische prestaties te verkrijgen, waardoor het eenvoudig is om aan de thermische prestatienormen te voldoen of deze te overtreffen die zijn uiteengezet in de bouwregels en codes van ons land.

Vochtbestendig

PIR isolatieplaten nemen geen vocht op en behouden zo hun gewicht en isolerende eigenschappen. Met een wateropname van slechts 2% heb je geen last van vochtgerelateerde problemen of gevolgen. Je hoeft geen grote schimmelproblemen te hebben, waaronder schimmels, mossen, algen en allerlei soorten korstmossen.

Veelzijdig

PIR-platen worden gebruikt om daken, muren en nog veel meer plaatsen te isoleren. Welke toepassing je ook in gedachten hebt voor de isolatie, je kunt er zeker van zijn dat het zal werken met een reeks afwerkingen.

Resistent

PIR isolatieplaten behouden ook na veel slijtage hun oorspronkelijke vorm. Het is een uitstekende optie voor vloerisolatie, zoals je zou verwachten. Zelfs nadat het is gebruikt om daken te isoleren, kan het personeel gemakkelijk over de PIR-platen 'lopen' om de andere kant te bereiken. PIR isolatieplaten zijn brandwerend, gemakkelijk te snijden en veroorzaken geen jeuk. Naast de hierboven