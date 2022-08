Waterdag terug van weggeweest

Na een afwezigheid van twee jaar is de organisatie van de Waterdag blij dat deze weer georganiseerd kan worden. Zaterdag 20 augustus kan iedereen weer naar Edam komen. Ook deze keer met vrijmarkt door het centrum van Edam, beachvolleybal op de Kaasmarkt en kanovaren bij de Nieuwe Haven.

Beeld van de laatste Waterdag, in 2019.

Ook zal er muziek zijn. De organisatie heeft ook enkele tips: houd je aan de rijrichting. Deze is namelijk veranderd ten opzichte van andere jaren. Let daarom op de borden.

Parkeren kan weer bij het terrein aan de Singelweg. Na afloop graag uw rommel in de container of meenemen. Noppes zal uw goede oude spullen meenemen. De spelregels voor het ophangen van de linten - vanaf woensdag 17 augustus - kunt u vinden op de website: waterdagedam.nl

Wees aardig voor elkaar en de vrijwilligers en maak er een mooie dag van.