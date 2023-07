Algemeen

‘We verstàrreke de dîîk’ Aan het hekwerk langs het Noordeinde op de Volendamse Dijk zijn momenteel meerdere informatieborden te zien. De borden verschaffen meer informatie over de werkzaamheden omtrent de dijkversterking. Opvallend is dat er niet alleen informatie wordt gedeeld in het Nederlands en Engels, maar óók in het Volendams. ‘We verstàrreke de dîîk’, zo luidt de titel van het bord in Volendams dialect. Dichter Sijmen Tol – vorige week in de NIVO-rubriek ‘Cultuurbewakers’ te zien – heeft de vertaling van de tekst voor zijn rekening genomen. De vertaling in opdracht van Alliantie Markermeerdijken wordt gewaardeerd door de lokale bevolking. Een omstander leest het bord en zegt: ‘Dut is nàu ‘rs top. Zó zàuwe ze alles moete skrîve.’ |Doorsturen

