FC Volendam verslaat Vitesse thuis met 2-0

Wéér thuis een finale gewonnen

FC Volendam heeft voor eigen publiek wederom de volle buit binnengehaald. Tegen Vitesse werd met 2-0 gewonnen. Daryl van Mieghem maakte beide goals. Door Eddy Veerman

Daryl van Mieghem heeft met zijn tweede goal FC Volendam op 2-0 gezet tegen Vitesse. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Bij FC Volendam ontbraken doelman Filip Stankovic en spits Robert Mühren (ziek). De Servische keeper is voor behandeling van zijn blessure bij zijn club Inter Milaan. Damon Mirani begon op de bank, terwijl Gaetano Oristanio ‘gewoon’ in de basis stond. FC Volendam is in beroep gegaan tegen zijn schorsing van vier wedstrijden, naar aanleiding van de rode kaart (en het spugen) tegen AZ. Lopende dat beroep mocht hij in actie komen.

De Italiaanse huurling van Internazionale zorgde – nadat voorafgaand aan de wedstrijd een minuut werd geapplaudisseerd voor de overleden oud-speler Wim Kras – in de vijfde minuut voor het eerste moment dat het stadion opveerde. Carel Eiting onderschepte de bal, die voor de voeten van Oristanio rolde en die had iets moois in gedachte: van even over de helft waagde hij een poging over de voor zijn doel staande Kjell Scherpen. De bal zeilde net naast het doel.

Vervolgens leidde balverlies bij de thuisclub (Benaissa Benamar) een kans in voor de bezoekers, maar Bero schoot over. Op het kwartier kwam Volendam op voorsprong. Josh Flint legde de bal fraai achter de Arnhemse verdediging, vanwaar Derry John Murkin voorgaf, Daryl van Mieghem schoot en diens inzet werd aangeraakt door Isimat Marin, wat Scherpen kansloos maakte: 1-0.

In de 22e minuut kon Barry Lauwers zich voor de eerste keer laten gelden. De reservedoelman redde uitstekend op een schot van Vitesse-spits Bialek. Daarna gebeurde er geruime tijd weinig in beide ‘zestiens’. Tot in de 36e minuut Oristanio de diepte in werd gestuurd en schuins voor Scherpen de bal op de kruising knalde. Vervolgens ging de vlag alsnog omhoog voor buitenspel, maar Volendam had tenminste weer iets van een gevaarlijke tegenstoot. Want het was voornamelijk Vitesse dat de bal had.

Meer het was Volendam dat het dichtst bij nóg een doelpunt was. Door goed stoorwerk van Van Mieghem, raakte Isimat-Marin in paniek en bediende de doelpuntenmaker Oristanio. Die werd even vastgehouden, maar besloot door te gaan, waarna zijn punter via het lichaam van Scherpen rakelings langs de voor Volendam verkeerde kant van de paal caramboleerde.

Vroeg in de tweede helft verslikte Vitesse zich weer een keer in het feit dat Volendam er soms opeens kort op zat. Dat gaf Franco Antonucci de gelegenheid om Van Mieghem alleen richting het doel van Scherpen te sturen, maar de pass van de Belgische middenvelder was niet goed. Op het uur kwam Henk Veerman binnen de lijnen en die viel uitstekend in. Eerst verrichtte hij verdedigend werk en halverwege de tweede helft had hij een subtiel hakballetje naar de diepgaande Murkin. Die trok de bal voor en bereikte andermaal Van Mieghem, die bij de tweede paal binnengleed: 2-0.

In de 83e minuut had invaller Walid Ould-Chikh een enorme kans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Na een onderschepping kreeg hij de bal op een presenteerblaadje van Eiting, waarna Ould-Chikh rakelings naast mikte. Vitesse kreeg nog één kopkans, maar het doel van Barry Lauwers zou schoon blijven.