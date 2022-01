Speciaal voor deze periode weer nieuwe activiteiten.

Weer volop activiteiten in het OntdekLAB Volendam

ArtLAB! Schilder en boetseer in VR

Woensdag 2 februari van 16.00 tot 17.30 uur

Er is echt van alles mogelijk in Virtual Reality. Maak een geanimeerd schilderij, ontwerp kleding, of boetseer een standbeeld! Je gaat werken met het programma Tilt Brush. Hiermee maak je de mooiste creaties en effecten in 3D, en loop je rond in je eigen kunstwerk.

LEGOLAB! Bouwplaats

Donderdag 3 februari van 16.00 tot 17.30 uur

Een LEGO middag voor élke bouwer en avonturier! De dozen LEGO WeDo en Mindstorms staan voor je klaar. Als je nog kennis moet maken met LEGO WeDo krijg je van ons eerst een introductie. Als je daar al bekend mee bent kan je jouw eigen WeDo of Mindstorms project beginnen en je fantasie de vrije loop laten.

OntdekDag

Vrijdag 4 februari van 15.00 tot 17.30 uur

Op de OntdekDag bepaal jij zelf wat je in het OntdekLAB wilt gaan doen. Filmen, bouwen, ontwerpen, programmeren, het kan allemaal! We hebben veel materialen waarmee je aan de slag kunt gaan. Je kunt bijvoorbeeld gaan bouwen met LEGO WeDo of Mindstorms, een eigen game programmeren met Scratch, fotograferen voor de Green Screen of een 3D ontwerp maken én printen. Maar we hebben ook VR brillen, robots en Micro:bits paraat.

Het OntdekLAB is gevestigd in de bibliotheek Volendam. De activiteiten van het OntdekLAB zijn gratis. Opgeven voor de activiteiten kan via de website www.bibliotheekwaterland.nl/ontdeklab