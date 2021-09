Welke oefeningen moet je in de sportschool doen?

Partnercontent

Nu je je abonnement bij Basic-Fit in huis hebt, is het ook zaak om aan de slag te gaan. Je hebt eindeloos gefietst en gelopen in de mooie omgeving van Edam-Volendam, maar nu je de kilo’s kwijt bent, wil je ook weleens iets aan je spiermassa doen. Dat betekent dus dat je wel de juiste oefeningen moet aanleren. Alleen op die manier haal je er echt het beste uit. Dit hoeft gelukkig niet lastig te zijn. Wanneer je enkele belangrijke basisoefeningen onder de knie hebt, kan je al een heel eind komen.

Beginnen met bankdrukken

Het is misschien wel de oefening die internationaal het meest gedaan wordt in de sportschool. Het gaat natuurlijk over bankdrukken, Het trainen van de borstspieren is nu eenmaal het eerste waar mensen aan denken wanneer ze aan trainen met gewichten denken. Gelukkig biedt het bankdrukken meer dan alleen maar voordeel voor de borst. Ook de schouders en armen hebben er profijt van. En door het aanspannen van de buikspieren krijgen die ook een extra boost. Dat betekent dus dat deze oefening zeker onderdeel van je routine moet zijn wanneer je in de sportschool gaat beginnen.

De houding verbeteren met één oefening

Wie denkt aan trainen in de sportschool ziet vaak beelden voor zich van bodybuilders met grote borstspieren en gigantische armen. Het kan echter juist ook op allerlei andere vlakken het nodige voordeel bieden. Bijvoorbeeld waar het gaat om de juiste lichaamshouding. Door de spieren te trainen worden ze sterker en loop je gemakkelijker rechtop. Als er één oefening is waar je veel aan kunt hebben in dat opzicht, dan is het wel de deadlift. Deze oefening, die eigenlijk neerkomt op iets oppakken van de grond, helpt je om alle spieren in de keten te stimuleren.

Werken aan de benen

Stevig op de benen staan is altijd goed. Daarom is het zeker ook de moeite waard om in de sportschool aan de slag te gaan met de squat. Dit is de ultieme oefening om de benen en billen te versterken. Voor vrouwen is het bovendien een voordeel dat juist deze oefening ook nog eens zorgt dat je mooie ronde vormen krijgt. Dat maakt het helemaal aantrekkelijk om juist hiermee aan de slag te gaan. Elke goede sportschoolroutine moet deze oefening eigenlijk wel hebben. Alle reden om deze als eerst aan te leren als je gaat beginnen.

Een oefening voor de schouders

De schouders vormen een belangrijk onderdeel van het menselijk lichaam las het gaat om bijvoorbeeld duwen en trekken. Door de manier waarop schouders in elkaar zitten, zijn ze echter ook wel heel kwetsbaar. Dat betekent dus dat het wel heel goed is om daar extra aandacht aan te besteden. Dat kan je onder andere doen door een shoulderpress te doen. Een extra voordeel wanneer je dit doet is dat je daarmee ook bijvoorbeeld het bankdrukken of een pull-up kan verbeteren. Je schouders zijn daar immers secundair in van belang en als die sterker worden biedt dat voordeel.

Eentje voor het ego

Dan is het natuurlijk ook nog leuk om gewoon in de spiegel de resultaten van al je harde werk te kunnen zien. Dat is heel gemakkelijk te realiseren. Daarvoor kijk je simpelweg naar je biceps. Mits je daarvoor genoeg curls doet tenminste. Dit is één van de populairste oefeningen die er is, maar de functie ervan is beperkt. Het is namelijk zo dat je er daadwerkelijk uitsluitend de biceps mee traint. Het is daarentegen natuurlijk wel weer leuk om in de spiegel naar die mooie grote en volle armen te kijken waar je aan werkt.