Welke topper kies je bij rugklachten?

Als je gaat slapen, wil je natuurlijk lekker liggen. Daar is een topper de ideale oplossing voor! Dit wordt vaak gezegd.

Partnercontent

Vaak gaat het tussen een koudschuim of traagschuim topper bij rugklachten. Maar wist je dat een topper helemaal niet goed is voor je slaaphouding? Maar wat kies je dan wel? En waar moet je nog meer op letten als je voor een nieuw matras of topper gaat kijken? Ontdek hier een aantal tips!



Ga voor een actief matras

Misschien dat je nu denkt: een actief matras? Ik zoek eigenlijk een topper. Toch raden we je aan om niet te kiezen voor topper, maar voor een actief matras. Een actief matras is hard op de plekken waar dit goed is je lichaam is en zacht wanneer dit zo moet zijn. Het geeft ondersteuning aan je taille. Op die manier slaap je in een goede houding.

Een heel verschil dus met de adviezen om voor een topper te kiezen. Want een topper, kan niet meegeven bij je schouders en heupen. Dus ook wanneer je geen rugklachten hebt, dan kunnen ze hier juist door ontstaan.



Ook wat betreft de levensduur hoef je niet bang te zijn dat je nu opeens minder lang met je matras kunt doen. Een actief matras kun je draaien, waardoor de 7 zones altijd voelbaar blijven. Op die manier doe je er net zo lang mee als wanneer je een topper op een matras legt.



Maak een afspraak

Heb je de keuze gemaakt om voor een actief matras te gaan? Maak dan een afspraak bij jouw beddenspecialist. Zo weet je zeker dat er geen afleiding is voor jullie beide en weet je dat er tijd voor jouw vragen en wensen is. Het is natuurlijk jammer zijn als je straks een verkeerde aankoop doet.



Test het matras in de winkel

Koop niet een matras zonder er zelf op te liggen. Je merkt namelijk direct of je op een actief matras zit. Ga in het midden op het matras zitten. Als het matras niet meegeeft door je gewicht, dan zit je niet op een actief matras. Want als het matras door je hele gewicht al niet meegeeft, dan kunnen je heupen hier helemaal niet voor zorgen.

Laat de prijs niet leidend zijn



Wist je dat een actief matras helemaal niet duur hoeft te zijn? Vergelijk dus goed waar je jouw nieuwe matras koopt. Ga niet alleen af op de prijs, maar ga voor kennis over de beste slaaphouding.