Welke verzekering heb je nodig als zzp'er?

Ben je zelfstandig ondernemer? Dan geniet je minder zekerheden dan wanneer je in loondienst bent. Zo komt er bijvoorbeeld geen geld binnen als je ziek bent of arbeidsongeschikt raakt. Als je in loondienst werkt, hoef je je over dergelijke zaken geen zorgen te maken. Gelukkig kun je je als zzp’er verzekeren voor een groot aantal dingen. Helaas weet lang niet iedere zzp’er welke verzekeringen hij nodig heeft. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij vertellen je in deze tekst namelijk welke verzekeringen je nodig hebt als zelfstandige zonder personeel.



Partner content

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Net als iedere andere ondernemer kun je als zzp’er ook ziek worden. Als het om een griepje gaat, kun je waarschijnlijk maar een paar dagen niet werken. De meeste zelfstandige ondernemers kunnen dit wel opvangen. Het wordt een ander verhaal als je langdurig ziek bent. Je kunt in dat geval niet werken, waardoor er ook geen geld binnenkomt. In loondienst krijg je bij langdurige ziekte loon doorbetaald, maar dit is als zzp’er niet het geval. Dit brengt ons direct bij een eerste verzekering die je als zzp’er nodig hebt, namelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Sluit je als zzp’er een AOV verzekering – zoals deze verzekering in de volksmond ook wel genoemd wordt – af? Dan komt er toch geld binnen als je langdurig ziek bent en als gevolg hiervan niet meer aan het werk kunt. Je krijgt al een uitkering als je voor 25 procent arbeidsongeschikt bent. Om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen, moet je je altijd laten keuren door een arts. Op basis van deze keuring wordt vastgesteld hoeveel procent van het door jou verzekerde bedrag je per maand uitgekeerd krijgt. Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, betaal je hier maandelijks premie voor. Deze premie kan betrekkelijk hoog uitvallen. Laat je hier niet door weerhouden, want een AOV verzekering is één van de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers.

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je als ondernemer ook een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je schade die je aanricht bij anderen. Stoot je bijvoorbeeld een laptop van het bureau af als je bij een klant bent en sneuvelt deze hierdoor? Dan biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst. Sommige ondernemers denken dat zij dit onder een privé aansprakelijkheidsverzekering kunnen schuiven, maar dit is niet het geval.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt regelmatig verward met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Qua naam lijken deze verzekeringen op elkaar, maar er zijn wezenlijke verschillen. Als je deze verzekering afsluit, wordt schade door beroepsfouten vergoed. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je architect bent. Door een ontwerpfout kan een gebouw instorten. Als dit jouw fout is, wordt de schade op jou verhaald. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt voor dergelijke beroepsfouten.

Rechtsbijstandverzekering

Een laatste verzekering die je als zzp’er nodig hebt, is een rechtsbijstandverzekering. Als je deze verzekering afsluit, ben je verzekerd van juridische hulp bij een conflict. Veel zzp’ers denken dat zij niet betrokken raken bij een conflict, maar de kans is altijd aanwezig. Zo kan één van jouw opdrachtgevers weigeren te betalen na het uitvoeren van een opdracht. Mogelijk is hij niet tevreden, terwijl je precies hetgeen hebt gedaan zoals afgesproken. In dat geval spreken we van een conflict. Om je geld toch te krijgen, moet je mogelijk juridische stappen ondernemen. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, draai je zelf niet op voor de kosten die hiermee gepaard gaan. Zorg er wel voor dat je de juiste modules afsluit, zodat je ook echt voor zakelijke conflicten gedekt bent.