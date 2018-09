Vacature

Werken bij wentzel Al meer dan negentig jaar is Wentzel B.V. een begrip in de loodgieters- en installatiebranche. Als leverancier van non-ferro metalen voor de bouw, gereedschappen en machines neemt Wentzel een marktleidende positie in. Wentzel vertegenwoordigd gerenommeerde merken zoals RHEINZINK (titaanzink), Halcor (koperen buis) en Schlebach (machines). Vanuit een centraal magazijn in Amsterdam worden dagelijks vanuit voorraad de afnemers in heel Nederland beleverd. Het klantenprofiel van Wentzel bestaat uit professionele dak-, sanitaire en bouwgroothandelaren. Wij zijn per direct op zoek naar:

Verkoopmedewerker binnendienst (m/v)

Voor onze afdeling verkoop zijn wij op zoek naar een zelfstandige, enthousiaste collega voor het afhandelen van verkooporders en offertes. Je zal daarnaast de inkoopmanager en marketingmanager ondersteunen in diverse werkzaamheden. Neem voor deze vacature contact op met Marcel Oostendorp via 020-4352000 of m.oostendorp@wentzel.nl

Productiemedewerker (m/v)

Voor onze productieafdeling zijn wij op zoek naar een productiemedewerker. Je bent onderdeel van het productieteam dat maatwerk producten maakt van hoofdzakelijk zink en koper. Dit doe je met zetbanken, knip, wals en profileermachines. Daarnaast zul je diverse inpakwerkzaamheden verrichten. Iedereen rouleert over de afdeling, je doet dus steeds iets anders. Neem voor deze vacature op met Geoffrey van Eck via 020-4352028 of g.vaneck@wentzel.nl

Logistiek medewerker (m/v)

Voor onze logistieke afdeling zijn wij per direct op zoek naar een logistiek medewerker. Je zorgt ervoor dat de orders worden verzameld en ingepakt voor transport. Ook zal je soms worden ingezet voor (eenvoudig) productiewerk. Heftruck en/of reachtruckcertificaat zijn een pré. Neem voor deze vacature contact op met Nico Klouwer via 020-4352019 of stuur een e-mail naar n.klouwer@wentzel.nl

Meer informatie op www.wentzel.nl