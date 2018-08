Wereldrecordpoging tijdens Stoomsloepenweekend Medemblikker Stoommachinemuseum

Medemblik – Een diversiteit aan authentieke stoomsloepen vaart op 18 en 19 augustus vanwege het Stoomsloepenweekend bij het Stoommachinemuseum met grote rookpluimen naar De Kleine Vliet. De sloepen worden voortgestuwd dankzij een ketel en stoommachine aan boord. De sliert meert af aan de museumsteiger en zal daarna rondvaren met bezoekers. Daarnaast wordt met een van de sloepen geprobeerd een wereldrecord te vestigen.

Op zaterdag 18 augustus tussen 14 en 15 uur tracht het museum in het Guinness Book of Records te komen door een poging te wagen om te waterskiën achter een stoomsloep. Deze recordpoging vindt plaats bij de ingang van stoomgemaal Vier Noorder Koggen aan de Kleine Vliet, achter het museum.

Deze stunt vergt van zowel de machine als van de waterskiër een uiterste krachtinspanning. Het valt nog niet mee om jezelf staande te krijgen en te houden achter een stoomboot met 6 PK met een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur! Leden van Waterski & Wakeboard vereniging De Ven uit Enkhuizen gaan deze uitdaging tijdens het Stoomsloepenweekend aan.

Meevaren

Als het weer en de capaciteit het toelaten, mogen bezoekers kosteloos aan boord stappen om een stukje mee te varen op een originele stoomboot. Ook biedt het museum weer een Water & Stoom-arrangement aan. Volwassenen kunnen voor 12,50 euro en jongeren tot 18 jaar voor 10 euro het museum bezoeken én een vaartocht van 1 uur en een kwartier maken met de Koggevaarder. Rondvaarten vertrekken zaterdag en zondag om 13.00 en 14.30 uur vanaf de steiger achter het museum. Per vaartocht kunnen maximaal 20 passagiers mee. Reserveren is gewenst op 0227-544732 of per e-mail info@stoommachinemuseum.nl

Op zaterdag is er live muziek bij het museum. Het duo Folkertjan zorgt ‘s middags voor de muzikale noot met jaren zeventig muziek.

Natuurlijk is het museum onder stoom en draaien alle machines. Buiten in de machinetuin zijn diverse stoommachines in werking te zien. Op zondag zijn er demonstraties met de pompinstallatie van het gemaal en is het geknars van de emmers van baggermolen ‘Vooruit’ al van verre te horen. Er zijn het hele weekend miniworkshops waarmee je het stokers-of smeeddiploma kunt halen en natuurlijk staan de miniatuurstoommachines klaar om zelf stoom te maken.

Nederlands Stoommachinemuseum

Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik

Telefoonnummer: 0227 544732

www.stoommachinemuseum.nl

Openingstijden:

Dinsdag t/m zondag 10 uur tot 17 uur.

Tijdens de schoolvakanties ook op maandag geopend én elke dag onder stoom.

Toegangsprijzen:

Jongeren (4-18 jaar) € 5,00

Volwassenen € 7,50

Museumkaarthouders Gratis