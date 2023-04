Werkzaamheden Julianaweg starten op 11 april

Op 11 april 2023 wordt gestart met met de realisatie van deelgebied de Corridor. Wethouder Kees Schilder geeft rond 14.30 het startsein voor de realisatie van de werkzaamheden.

U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie tussen 14.30 en 16.00 uur de starthandeling bij te wonen en stil te staan bij de start van de werkzaamheden. De starthandeling gaat plaatsvinden nabij het kruispunt Zusterschoolstraat – Julianaweg. Voor de realisatiefase is ‘bereikbaarheid’ onze grootste uitdaging. Wij beseffen dat alle bedrijven in de Corridor afhankelijk zijn van de Julianaweg. Vanwege de bereikbaarheid én omdat we veilig willen werken is de realisatie van de Corridor opgedeeld in acht uitvoeringsfases. We beginnen bij de Zusterschoolstraat en eindigen bij de kruising met de Morseweg. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat we te maken hebben met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Dit team is bij de Zeedijk aan het werk en het bouwverkeer maakt hiervoor gebruik van de Julianaweg. Wij pakken het laatste gedeelte tot aan de Zeedijk op als het team van de Versterking Markermeerdijken dit weggedeelte niet meer hoeft te gebruiken. Fase 6 en 7 starten bijna gelijktijdig en eindigen op hetzelfde moment. Deze twee fases duren langer dan de overige fases. Dit komt door de vervanging van de duiker en het aanbrengen van de rotonde die zich in deze fase bevinden. In de planning zijn wij van diverse factoren afhankelijk. U kunt hierbij denken aan leveranties, personeel, onverwachte ondergrondse obstakels en weersomstandigheden. De planning van fase 6, 7 en 8 is nog onder voorbehoud, vanwege lopende onderzoeken. Als de planning verandert brengen wij u hierover op de hoogte via de BouwApp. Onderaan deze brief leest u hoe u ons project op de BouwApp kunt volgen.

Omleidingsroute

Gedurende de realisatie van de Corridor geldt er een grote omleidingsroute waarbij het vrachtverkeer verzocht wordt om de Julianaweg zoveel mogelijk te vermijden. Deze route kunt u delen met de chauffeurs/ leveranciers. Ga naar julianaweg-volendam.nl/deelgebied-de-corridor/ voor de omleidingsroute.

Fase 1

Startdatum: Dinsdag 11 april

Einddatum: Maandag 8 mei

Fase 2

Startdatum: Dinsdag 9 mei

Einddatum: Woensdag 31 mei

Fase 3:

Startdatum: Donderdag 1 juni

Einddatum: Donderdag 22 juni

Fase 4:

Startdatum: Vrijdag 23 juni

Einddatum: Vrijdag 14 juli

Fase 5:

Startdatum: Maandag 17 juli

Einddatum: Vrijdag 11 augustus

Fase 6:

Startdatum: Maandag 28 augustus

Einddatum: Dinsdag 31 oktober

Fase 7:

Startdatum: Woensdag 6 september

Einddatum: Dinsdag 31 oktober

Fase 8:

Startdatum: Woensdag 1 november

Einddatum: Donderdag 30 november

Bron: BOUWTEAM DeDam