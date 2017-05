Wethouder Gina Sombroek kiest voor andere loopbaan



Na 9 jaar wethouder te zijn geweest in Edam-Volendam heeft Gina Sombroek besloten haar functie neer te leggen. “Omdat ik nog heel wat werkzame jaren te gaan heb is het voor mij van belang nu een andere richting in te slaan en niet aan het einde van 2022. Ik ga mij oriënteren op een andere loopbaan”, schrijft de wethouder.

Met het vertrek van wethouder Sombroek gaat er een hoop politieke ervaring verloren voor onze gemeente. Al 25 jaar zit Gina in de plaat-selijke politiek. Ze was 9 jaar raadslid en 9 jaar wethouder.

Haar opvolger wordt Vincent Tuijp, die nu nog fractievoorzitter is van het CDA. Vincent heeft zijn baan bij “De Vooruitgang” opgezegd en neemt in juli de fakkel van wethouder Sombroek over.